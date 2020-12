Brandenburg/H

Von seinem Balkon guckt Detlef Brederecke auf die Baumreihen des Brandenburger Hauptfriedhofs. Sein Haus steht an einer kleinen Nebenstraße, um die Ecke liegt die Vamed Reha-Klinik. Eigentlich ist die Einfamilienhaussiedlung in Hohenstücken eine ruhige Wohngegend im Norden von Brandenburg an der Havel. Wäre da nicht die Regionalbahnstrecke, etwa 750 Meter vom Haus des Rentners entfernt. Die reißt ihn seit seinem Einzug im Januar regelmäßig aus dem Schlaf.

Zweimal in der Stunde fährt die Regionalbahn 51 der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) auf der Strecke vorbei: zuerst vom nahe gelegenen Bahnhof Görden über Fohrde in Richtung Rathenow und knapp 20 Minuten später aus der Gegenrichtung. Der erste Zug fährt um 5.18 Uhr, der letzte um 22.58 Uhr ab, jeden Tag, auch an den Wochenenden. Jedes mal, wenn der Zug durch Hohenstücken fährt, gibt er einen lautes Pfeifton ab, dass Brederecke um den Schlaf bringt.

Anzeige

Um 5.19 Uhr ertönt das erste Signal

Der 66-Jährige wohnt noch nicht lange in dem modernen weißen Neubau. Anfang des Jahres sind er und seine Frau aus Berlin hierher gezogen. Sie wollten sich ein gemeinsames Haus kaufen, doch in Berlin fanden sie keine bezahlbare Immobilie. Weil Bredereckes Frau in der Hauptstadt arbeitet, suchten sie nach einem Ort mit guter Bahnanbindung. Die Wahl fiel auf Brandenburg an der Havel.

Das Ehepaar fühlt sich wohl in ihrem neuen Leben in der Havelstadt. Das Leben sei hier viel entspannter und stressfreier, sagt Brederecke – bis auf den Zuglärm. Am Tage störe ihn das Signal gar nicht, aber in der Nacht und insbesondere morgens sei das schrille Pfeifen der Regionalbahnen eine Belastung für ihn und seine Frau. „Wenn ich um kurz nach fünf das erste mal wach werde, ist es mit dem Schlaf vorbei“, sagt er. Er fragt sich, ob die Lokführer nicht auf das Schlafbedürfnis der Anwohner acht geben könnten.

ODEG : Warnsignal zur Sicherheit an Bahnübergängen

„Unsere Lokführer geben nie zum Spaß ein Signal ab“, erklärt die Pressesprecherin der ODEG, Dietmute Graf. Der Pfeifton sei auch kein Gruß unter Kollegen, sondern ein vorgeschriebenes Warnsignal. Auf der Strecke zwischen Görden und Fohrde befinden sich mehrere unbeschränkte Bahnübergänge. Der Pfeifton diene der Sicherheit von Autofahrern und Fußgängern an den Übergängen. An den einzelnen Streckenabschnitten würden sogenannte Pfeiftafeln auf den Warnton hinweisen. „Die Bahnfahrer machen einfach ihren Job richtig“, sagt Graf. „Bislang hatten wir noch keine Beschwerden von Anwohnern.“

Guido Philipp wohnt ein paar Häuser weiter von Detlef Brederecke. Der 71-Jährige wohnt seit etwa über einem Jahr in Hohenstücken. Er erkennt die unterschiedlichen Loks mittlerweile an ihrem Pfeifton. Gestört hab ihn das Warnsignal noch nie, sagt er. „Man gewöhnt sich irgendwann dran.“

Lesen Sie auch

Von Feliks Todtmann