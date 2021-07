Brandenburg/H

Nach einem Brand im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken am Dienstag sind mehrere Wohnungen eines Blocks vorübergehend unbewohnbar. Verletzte gab es bei dem gegen 13.30 Uhr in der Brüsseler Straße ausgebrochenen Feuer nicht. Die Frau, deren Wohnung in Flammen stand, erlitt aber einen Schock. Die Kripo sicherte am Mittwoch Spuren in der Wohnung. Eine elektrische Anlage wird als Brandursache angegeben. Der entstandene Schaden geht in die Zehntausende.

Von MAZ