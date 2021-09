Brandenburg/H

Alles begann am 11. Juni 1981, als nach und nach zehn Erstmieter in einen der neu gebauten WBS-70-Wohnblöcke in der Paul-Nicolai-Straße (heute Wilibald-Alexis-Straße) in die Nummer 35 zogen. Anfangs waren die Häuser 35 und 36 für Angehörige der Nationalen Volksarmee (NVA) auf dem Flugplatz Briest bestimmt, die Häuser 33 und 34 für Soldaten aus der gegenüberliegenden Paul-Hegenbart-Kaserne (nach der Wende Rolandkaserne).

Die Kinder hatten sich vorsorglich in den vorherrschenden Sandbergen schon beim Spielen kennenlernt. Das war auch einer der Gründe, sich als Mieter zusammenzufinden, um für die Kleinen etwas bleibendes hinter den Wohnblöcken zu schaffen.

Kinder spielen Anfang der 1980er Jahre auf dem Parkplatz neben dem Wohnblock. Quelle: Reiner Heublein

Und wenn man sich schon mal dabei kennengelernt hat, gab es auch schnell Ideen, wie alles in der Hausgemeinschaft funktionieren soll. Da sich die Männer oft im Keller trafen, um so manches Regal in Eigenregie zu bauen, wurden Ideen bei einer Flasche Bier geboren.

Der Kellereingang hatte einen Fahrradkeller und einen Wäschetrockenraum, die mehr oder weniger leer standen. Im Fahrradraum entstanden im Frühjahr 1982 Abstellmöglichkeiten für die vielen Fahrräder. Da Flaschen, Gläser und Zeitungen ja in der damaligen Zeit Geld einbrachten, wurde fleißig gesammelt, zumal die Annahmestelle nicht weit weg war.

Der Brandenburger Stadtteil Hohenstücken mit der Paul-Nicolai-Straße (rechts) auf dem letzten Stadtplan, der kurz vor der Wende herausgekommen ist. Quelle: Heiko Hesse

Die Mieter waren über die ersten Einnahmen mehr als erfreut. Was machen mit dem Geld? Die Kinder des Einganges hat es zum Kindertag sehr gefreut, wenn es neben Kuchen und Bratwurst auch kleine Geschenke zu dem Kinderfest vor und hinter dem Haus gab.

Papier und Glas für Sero gesammelt

Und da das „Geschäft“ mit Papier und Glas mehr als einträglich war, wuchs recht schnell das „Einkommen“ der Hausgemeinschaft an. Da war die Idee eines Clubkellers geboren und viele fleißige Hände schufen einen Raum, wo über viele Jahre Frühjahrs- und ein Herbstfeste stattfanden, und so manches Silvesterfest erlebte der Clubkeller auch.

Gemeinschaft war auch hier großgeschrieben, wenn über Silvester für manchen Soldaten Dienst verordnet war. Die jeweilige Familienmitglieder wurden einfach mit einbezogen.

Der Wohnblock Willibald-Alexis-Straße 35 in Hohenstücken steht auf der Abrissliste. Quelle: Reiner Heublein

Die Vorgartenpflege funktionierte super, und so freute man sich auch über so manches Lob der Vorbeigehenden. Die Hausgemeinschaft hatte am Hauseingang auch eine Bank für müde Heim- und Spaziergänger gekauft.

Im Jahr 1985 schloss die Hausgemeinschaft mit dem Rat der Stadt Brandenburg einen Pflegevertrag für die Grünanlagen vor und hinter dem Haus mit einer Jahressumme von 206 Mark. Wenig Geld, aber die Kasse der Hausgemeinschaft füllte sich immer weiter.

Arbeit auf dem Flugplatz Briest

Da sich viele Mieter über ihre Arbeit auf dem Flugplatz Briest kannten, war auch hier immer Nachbarschaftshilfe großgeschrieben. Durch das Schichtsystem auf dem Flugplatz gab es manchen Engpass im Tagesablauf der Familien und so wurde manchmal auch ein Kind von der Nachbarin gern ins Bett gebracht oder ein Einkauf miterledigt.

Reiner Heublein (68) hält die Plakette „Verdiente Wohngemeinschaft" an die Stelle neben dem Hauseingang, in der sie früher hing. Da der Wohnblock Willibald-Alexis-Straße 35 auf der Abrissliste steht, hat Heublein die Plakette gesichert. Quelle: privat

Kindergeburtstage waren immer ein Höhepunkt der Hausgemeinschaft und der Clubkeller wurde auch hier gern genutzt. Einem Glückszustand geschuldet, gab es kaum Mieterwechsel und wenn, dann war der Neue schnell integriert. Wenn ein Mieter auszog, wurde Nachbarschaftshilfe immer großgeschrieben, schließlich musste ja beim Auszug kräftig angepackt werden.

Die Märkische Volksstimme berichtete in den 1980er Jahren über die Verleihung der Auszeichnung "Goldene Hausnummer" an fünf Mietergemeinschaften in Brandenburg an der Havel. Für die Paul-Nicolai-Straße 35 nahm Jurij Hinze die Auszeichnung entgegen. Quelle: Reiner Heublein

1988 erhielt die Hausgemeinschaft eine Auszeichnung für ihre vielen freiwilligen Aktivitäten. In der Stadtverordnetenversammlung im Mai des Jahres übergab Oberbürgermeister Klaus Mühe die „Goldene Hausnummer“ mit einer Dankesurkunde an die Hausgemeinschaft. Die Plakette war über viele Jahre am Hauseingang angebracht. Im Juni 1988 fand dann das große Hausgemeinschaftsfest statt.

Erinnerungen an Hohenstücken

Nach der Wende begann für die Mieter eine wechselvolle Zeit. Trotz Versetzungen an andere Standorte, Arbeitsplatzwechsel und Umzug hielt die Hausgemeinschaft über viele Jahre Kontakt zueinander. Man traf sich in kleiner Runde und endlich im April 2019 kamen sieben der Vorwende-Mieter in die 35, um einen Blick in die Vergangenheit zu wagen. Bei einer Besichtigung von zwei leergezogenen Wohnungen und einem Spaziergang um den Wohnblock wurden schöne alte Erinnerungen wach. Man blätterte im alten Hausalbum.

Der Hausgemeinschaft „Paul-Nicolai-Straße 35" in Brandenburg-Hohenstücken wurde am 1. Mai 1988 die "Goldene Hausnummer" verliehen. Quelle: Reiner Heublein

Mittlerweile traf sich die alte Hausgemeinschaft schon zum wiederholten Male zu einem gemütlichen Abend, um Erinnerungen aufzufrischen. Es dürfte wohl in unserer Stadt nicht so oft vorkommen, dass sich eine Hausgemeinschaft über 40 Jahre nicht aus den Augen verliert, Kontakt zueinander hält und dies auch schon in der zweite Generation

Die Gemeinschaft wird ihre 35 überdauern. Dieser Wohnblock steht auf der Abrissliste und wird allmählich leergezogen.

Von Reiner Heublein