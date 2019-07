Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Holi Beach am Grillendamm: Hunderte feiern ausgelassen Ein buntes, fröhliches Fest ist am Samstag am Grillendamm über die Bühne gegangen. Doch das Wetter trübte die Stimmung bei der Holi-Beach-Party. Es kamen weniger Besucher als im Vorjahr.

Viel Spaß, viel Musik und viel Farbe: Am Grillendamm-Strand in Brandenburg an der Havel hat die Jugendkulturfabrik am 6. Juli 2019 die Holi-Beach-Party gefeiert. Quelle: Heiko Hesse