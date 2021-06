Holland in Brandenburg an der Havel: eine Tour durch das Breite Bruch

Brandenburg/H

Der Weg von Süden her nach Brandenburg war vor Tausenden von Jahren kaum möglich. Nicht etwa, weil die Zufahrt über die Bundesstraße 102 noch nicht dreispurig ausgebaut war. Ein See versperrte den Weg. Davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. „Wer in den ersten Monaten des Jahres aus der Stadt heraus wandert, sieht rechts der Potsdamer Landstraße eine große Wasserfläche, das Breite Bruch.“ Als der Brandenburger Lehrer Erich Krebs dies vor 95 Jahren schrieb, war von dem einst großen See immerhin noch ein Gewässer übrig geblieben. Heute ist das Breite Bruch eher eine feuchte Niederung, die es zu durchstreifen lohnt.

Zur Galerie Auf einer Fläche von etwa sieben Quadratkilometern erstreckt sich das Breite Bruch südlich des Brandenburger Hauptbahnhofs.

Das Gebiet zwischen der Potsdamer Landstraße, den Eisenbahn-Gleisen, der Göttiner Straße und Schmerzke ist etwa sieben Quadratkilometer groß. Gut hinein geht es über den Hohen Steg und die Göttiner Straße an der Bahnschranke. Am Hohen Steg folgt man dem schmalen Straße in Richtung Westen, passiert das kleine Wehr am Jacobsgraben und wenig später das große Wehr am Pumpergraben.

Schau, da hinten ist die Innenstadt: St. Katharinen und St. Pauli scheinen direkt nebeneinander zu stehen. Quelle: Heiko Hesse

An diesem großen Wehr bieten sich dem Betrachter zwei spannende Blicke. Nach Norden sieht er die Bahnbrücke und die Ausläufer des Hauptbahnhofs. Kurz vor der Brücke mündet der Pumper- in den Jacobsgraben, der unter den Gleisen in Richtung Havel fließt. Dreht man sich um 180 Grad und schaut nach Süden, öffnet sich etwas, das man in Nordwestdeutschland als weite Marschenlandschaft kennt. Es könnte auch ein Stück Holland hinter dem Deich sein.

Gebiet diente einst als Schutz vor Hochwasser

Das Breite Bruch schützte die Menschen einst vor dem Hochwasser von Havel und Plane. „Eindeichungen und Entwässerungen drängten die früher vielfach ausgedehnten Überschwemmungsgebiete entlang der Mittleren Havel und im Breiten Bruch bis auf kleine Restflächen zurück“, liest man in der landeskundlichen Bestandsaufnahme von 2006.

Friedrich-Karl Grasow kannte das Gebiet noch als ein sehr nasses, zu nasses. „Die wiederholten Überschwemmungen der Wiesen haben zu einer Versauerung des Bodens geführt, so dass die wachsenden Gräser als Futter für das Vieh nur von geringer Bedeutung sind“, schrieb der Lehrer und Heimatforscher 1961 im Brandenburger Kulturspiegel. Weil man aber jeden Halm für die Viehproduktion brauchte, wollte man möglichst viel Fläche im Breiten Bruch nutzen können.

Eine gründliche Entwässerung war geplant

Was tun? „Es ist daher im Rahmen des Siebenjahrsplanes vorgesehen, eine gründliche Entwässerung des Breiten Bruchs durchzuführen, um für die anliegenden Dörfer wie Göttin, Schmerzke und Wust, eine bessere Futtergrundlage zu schaffen“, berichtete Grasow. Die bisherigen Gräben genügten nicht.

Damit war Grasow zufolge eine weitere Hoffnung verbunden: „Durch die Veränderung des geographischen Milieus im Breiten Bruch können wir einmal den Menschen vor den ungünstigen Auswirkungen des Kleinklimas bewahren.“ Welche Auswirkungen es hatte, wenn das Bruch monatelang vom Wasser bedeckt war, beschrieb Grasow nicht.

Nur wenige Bäume und Sträucher fangen den Blick in die Weite. Hier und da setzen gelbe und blaue Blumen Akzente im schier endlosen Grün. Trotz der Gräben ist es im Mai noch ziemlich feucht. Wer vom Plattenweg abkommt, versinkt schon mal ein paar Zentimeter und holt sich nasse Füße. Doch selbst wenn man brav auf dem Betonpfad bleibt: Für den Spaziergänger ist derzeit in der Mitte zwischen der Siedlung am Schützenworth und der Göttiner Straße Schluss. Der Weg steht unter Wasser. Radler kommen noch durch. Fußgänger brauchen Gummistiefel.

Hier endete der Spaziergang. In wenigen Wochen wird der Weg vermutlich trocken liegen. Quelle: Heiko Hesse

Die einst natürliche Wassersperre im Süden der Stadt Brandenburg ist mit der Zeit verlandet. Laut Erich Krebs muss das Gebiet um 1000 v. Chr., in der Bronzezeit, schon trocken gewesen, dass sich Menschen niederlassen konnten, „denn man hat im heutigen Moore Bronzewaffen gefunden“. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in dem Gebiet noch ein Gewässer, das in Karten als „Schmerzker See“ bezeichnet worden. Die Verlandung schritt voran. Und sie wird es weiter tun.

Von Heiko Hesse