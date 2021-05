Honigbienen auf der Dominsel: Ein Besuch beim Imker

Brandenburg/H

Im Garten von Jörg Durchstecher herrscht ein ständiges Summen und Brummen. Neun Bienenvölker leben hier in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander und gehen von früh bis spät ihrem unermüdlichen Treiben nach. „Meine Bienen haben den Winter wunderbar überstanden und sind jetzt schon emsig unterwegs“, sagt er. In diesem Jahr seien sie bereits früh im Februar sehr aktiv gewesen und so rege wie noch nie in seiner Erinnerung. Immer wieder landet ein Bienchen auf seinen Armen oder Schultern, ruht sich kurz aus und fliegt weiter. In aller Ruhe kann er sich den Bienenstöcken ganz ohne Schutzkleidung nähern, seine Bienen sind von der friedlichen Sorte.

„Die Lage hier inmitten der Stadt mit den vielen Kleingärten um die Ecke ist ein wahres Bienenparadies“, konstatiert der 50-Jährige Brandenburger. Das erübrige auch die Notwendigkeit des Wanderns, also des Aufstellens von Bienenstöcken an wechselnden Standorten in der freien Natur. Dabei weckte diese Praxis erst das Interesse des damals Zwölfjährigen für die Imkerei, wann immer ein Freund seiner Eltern im Sommer seine Bienen zu ihnen nach Götz brachte. Der Junge trat als damals jüngstes Mitglied dem städtischen Imkerverein bei und lernte in den 1980er Jahren beim Imker-Urgestein Werner Reiter. Auch seine Eltern konnte der Teenager für das Handwerk gewinnen; sie hielten bis zur Wende knapp 16 Völker.

Behutsam tritt Imker Jörg an einen seiner Bienenstöcke. Links und rechts ist zu sehen, welche Formen eine Bienenbehausung außerdem haben kann. Quelle: Moritz Jacobi

Honiggewordene Blütenpracht

Heute hegt und pflegt der Imker mit dem treffenden Namen seine Bienen liebevoll im eigenen Garten auf der Dominsel, genauer gesagt im Burgweg 5. Und so dürfen sich seine „Burgbienen“ nicht nur über die strategisch günstige Lage ihrer Behausung freuen, sondern auch über ein hervorragendes Büfett an Blüten, das im Wechsel der Jahre und Jahreszeiten stets ein eigenes Aroma mit sich bringt. „In jeder Tracht steckt auch ein Beifang aus Blüten, die nebenbei so blühen“, erläutert Jörg Durchstecher. Auf der Dominsel und an den gegenüberliegenden Ufern etwa beginnt es mit der Blüte der Kirsche und anderer Frühaufsteher im Pflanzenreich, gefolgt von den Robinien und den am Grillendamm und rund um den Dom zahlreichen Linden.

Die Späherinnen werben durch ihr kommunikatives Verhalten im Stock regelrecht für den von ihnen gefundenen Blütenstandort. So zieht es die Mehrzahl der Sammlerinnen immer zur ertragreichsten Tracht, selbst wenn eine andere Pflanze vielleicht direkt neben ihrer Behausung blüht. Der Honig ist folglich immer ein Abbild der Blütenfolge. Auch der süße Saft von Blattläusen kann in manchen Jahren Farbe und Geschmack des Honigs beeinflussen. „Der eigentlich helle Robinienhonig fiel deshalb letztes Jahr sehr dunkel aus“, sagt Jörg Durchstecher. Die honiggewordene Blütenpracht wird nach der Ernte geschleudert und abgefüllt. Vermischungen wie bei vielen Supermarkt-Honigen sind tabu, ebenso wie der Versand der Honiggläser: „Honig sollte ein regionales Produkt bleiben“, sagt Jörg Durchstecher.

An den Fluglöchern herrscht reger Betrieb. Statt der standardmäßigen breiten Schlitze setzt Jörg Durchstecher auf kleine Löcher in naturechten Holzscheiten. Ein Webcam zeichnet das wuselige Treiben auf. Quelle: Moritz Jacobi

Imker in dritter Generation

Und verkauft seinen Burgbienenhonig lieber aus dem Fensterladen zur Straße hinaus, zum Einheitspreis von fünf Euro. „Mittlerweile ist das durch Mundpropaganda eine stehende Adresse für Stammkunden, die alle ein bis zwei Wochen hier ihren Honig abholen“, sagt der gelernte Programmierer, der seinen Burgbienen eine eigene Website gestaltet hat und allmählich auch seinen Sohn Jonathan für das Hobby begeistern kann. „Es ist zwar ein Hobby, aber eben auch ein Handwerk, das verstanden werden will. Und das durch die Anschaffung von zwei Völkern, einer Schleuder, etwas Zubehör und den Bausätzen für die Beute schon beim Einstieg locker mit 1500 Euro zu Buche schlägt.“

Er rät daher allen Brandenburgern, die sich der Imkerei widmen möchten, zur Mitgliedschaft im Imkerverein mit seinem Lehrbienenstand auf dem Quenz, „sonst hat man da als Anfänger nicht lange Freude dran.“ Es brauche viel Zeit und Geduld bei der Bienenbeobachtung. Ohne das Knowhow und die Teilhabe am Erfahrungsschatz anderer Imker sei es schwierig, als Anfänger seine Bienenvölker gesund durch die Jahreszeiten zu bekommen. Nicht nur, weil die klimatischen Verhältnisse immer wechselhafter und unberechenbarer würden. Sondern auch, weil früher oder später Parasiten und Krankheiten ins Haus stehen, gegen die es die Bienen zu schützen oder zumindest resilienter zu machen gilt.

Links im Bild wird ein Bienenstock auf einer Waage grammgenau überwacht. Das Gewicht kann je nach Anzahl der Individuen und Anreicherung von Honigvorrat im Tagesverlauf um Werte im Kilobereich schwanken. Quelle: Moritz Jacobi

Moderne Technologie für ein uraltes Handwerk

Jörg Durchstecher hat deshalb bei aller Liebe zur Tradition auch technologische Upgrades vorgenommen. Mittels einer eigens installierten Bienenstockwaage kann der Gewichtsverlauf eines Bienenstocks grammgenau überwacht werden, schließlich ist er ein Anhaltspunkt für den Honigertrag, den Bruterfolg und das Gedeihen eines Volkes. „Und ich kann feststellen, ob ich nach einer Gewichtszunahme von 15 oder 20 Kilo einen zusätzlichen Honigraum einsetzen muss.“ Auch die Temperaturen in den Beuten, also den Behausungen, werden registriert, während Webcams die Einfluglöcher im Blick behalten. So ergibt sich durch passives Beobachten ein ungefährer Eindruck von der Vitalität des Bienenvolks. Und das, ohne die Bienen und das empfindliche Mikroklima im Bienenstock unnötig zu stressen.

„Wenn ich die Beute öffne und nachsehe, dauert es mitunter den ganzen Tag, bis sich das Volk von der Störung erholt und sein Verhalten normalisiert.“ Das In-Ruhe-Lassen falle vielen Anfängern schwer, weil man geneigt sei, ständig nachzuschauen, sagt Durchstecher. Und neugierig, schließlich ist so ein bis zu 60 000 Tiere zählender Insektenstaat und sein selbsttätiges Sammeln, Brüten und Bauen schon ein kleines Wunderwerk an sich, das auch dem Imker noch so manche Frage aufgibt. Baue ich die Beute als funktionalen Kasten und optimiere den Honigertrag? Oder biete ich dem Volk eine Behausung, die sich an natürlichen Nistorten, den Baumhöhlen, orientiert, und lasse die Imme einfach ihr Ding machen? Soll das Flugloch ein breiter Schlitz sein oder lieber ein rundes kleines Loch? Warum verhungert manches Volk, obwohl noch Waben mit Honig vorrätig sind?

Diese nach natürlichen Vorbildern konstruierte Beute dient nicht zur Ertragsoptimierung. Das darin wohnende Volk wird weitgehend sich selbst überlassen und nicht weiter gestört. Quelle: Moritz Jacobi

Die Weisheit aus der Wabe

Und woher weiß Apis mellifera, die europäische Honigbiene überhaupt, wann und wohin es sich nach der Winterruhe wieder auszufliegen lohnt? Letzteres ist auch für den Imker Jörg Durchstecher ein kleines Wunder der Natur. „Es ist faszinierend, wie die Bienen mitunter bis kurz vor Weihnachten anscheinend noch irgendwo ihre Nahrung sammeln können und dann schon früh im Februar wieder loslegen, obwohl doch nach unserem Dafürhalten gar nichts so richtig blüht.“ Nach jahrzehntelanger Pause hat er, nunmehr im eigenen Haus und Garten seine alte Jugendliebe zu den Bienen wieder aufgefrischt und das Imkern erst vor einigen Jahren wieder aufgenommen.

In einem solchen Bienenkorb wurden schon vor langer Zeit traditionell Bienenvölker gehalten. Zur Stabilisierung der Waben stecken dünne Zweige im Inneren des Korbs. Quelle: Moritz Jacobi

Von Bienen umschwirrt und inmitten des tausendfachen Startens und Landens strahlt er heute fast schon kontemplative Entspanntheit aus, die charakterlich bedingt sein, aber auch aus Einsichten eines Imkers resultieren mag. „Die Ruhe und Gelassenheit bei der Arbeit an den Bienen, die Arbeit nicht als Arbeit, sondern als Erholung begreifen, wissen, dass nicht alles, was man macht, gut ist, aber auch nicht alles falsch. Die Imkerei ist ein Handwerk, in dem man mehr geben als nehmen sollte.“ So viel Weisheit kann in einer Wabe stecken.

Von Moritz Jacobi