Brandenburg/Havel

Zombies, Clowns und Skelette liegen schon im Garten. Während eine vier Meter breite Spinne an der Wand hängt, beobachten Monster scheinbar das Ambiente auf dem Görden.

Zur Galerie Kerstin und Frank Weichsel gestalten ihr Gebäude für Halloween zu einem Horror-Haus. Vor der Eröffnung am 31. Oktober präsentieren sie der MAZ einen Blick hinter die Kulissen.

Horror-Haus mit Details

Die Deko gehört zum Horror-Haus von Kerstin und Frank Weichsel. Die Brandenburger haben das Objekt für Halloween gestaltet und öffnen es für Besucher. Hunderte Details gehören zu ihrer Fantasy-Welt, die sie glücklich macht.

„Wir haben zunächst ganz klein mit einer Spinne angefangen. Doch dann sind immer mehr Menschen auf unser Gebäude aufmerksam geworden. Als sie die Deko lobten, blühte mir das Herz auf. Jedes Jahr kamen mehr Ideen und Kleinigkeiten dazu. Unsere Horrorzone ist ein kreativer Ausgleich zur Arbeit. Das macht Spaß und bringt die Menschen zum Lächeln“, sagt die Brandenburgerin.

Im Minutentakt halten Beobachter in der Weberstraße, holen ihr Handy aus der Tasche und fotografieren die Umgebung. Während Kerstin Weichsel dekoriert, kümmert sich ihr Ehemann um die Technik.

Brandenburger erschreckt Gäste

Der Elektroinstallateur hat die Bewegungsmelder für den 2,25 Meter großen Horrorclown im Blick. Er baute die Spinne an der Wand aus Plastikrohren und weiß, in welchem Takt die Horrorbahn im Garten fährt. Wenige Meter entfernt läuft Michael Jacksons Song „Thriller“ und„Chucky“, die Mörderpuppe zückt schon mal das Messer.

Zum ersten Mal ist Daniel Zimny dabei, ein Halloween-Fan und Experte für Lost Places. Er hat sich als Zombie-Arzt verkleidet und erschreckt in diesem Outfit die Gäste.

„Halloween hat eine besondere Atmosphäre. Ich mag es, gedanklich eine neue Rolle und Welt zu erkunden. Ich will sehen, wie die Menschen reagieren, habe einen Mundschutz mit blutigem Lächeln, eine Machete und noch mehr dabei. Bei Kindern bin ich vorsichtiger. Mehr verrate ich aber nicht“, sagt der 39-Jährige.

XXL-Spinne verwirrt Autofahrer

DJ Peter Nitze hat für Besucher eine Halloween-Playlist erstellt, während Mirko Mieland vom „Für alle Laden“ mit Kindern kleine Monster bastelt. Die Spinne an der Wand hat schon einige Autofahrer verwirrt.

„Ich musste dreimal hinsehen und habe zunächst einen Schreck bekommen“, sagt Pendler Dennis Beier. Fahrlehrerin Kerstin Weichsel betont, dass jeder Verkehrsteilnehmer auf die Straße achten sollte. Sie und ihr Mann erschrecken sich in der Horrorwelt nicht mehr und lieben ihr Hobby. In diesem Jahr rechnet das Paar mit 250 Gästen.

„Wir fliegen nicht groß weg oder fahren in den Urlaub, wir entspannen bei der Dekoration und verschönern unser Haus immer wieder aufs Neue, an Halloween, zu Weihnachten und in jeder Jahreszeit. Die Brandenburger können sicher sein, dass es auch 2022 wieder etwas Spannendes zu sehen gibt. Hauptsache die Atmosphäre ist schaurig“, sagt sie.

Am Sonntag, 31. Oktober, öffnet das Horror-Haus in der Weberstraße 1 von 14 bis 20 Uhr. Gäste zahlen keinen Eintritt, können aber für das Hospiz und die „Kinderinsel Paulchen“ spenden.

Von André Großmann