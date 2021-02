Horrorerlebnisse aus einem Brandenburger Pflegeheim

Brandenburg/H

Was Angehörige von Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims „Haus am Mariengrund“ in Brandenburg an der Havel berichten, macht ebenso fassungslos wie das vernichtende Urteil, das die externen Prüferinnen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen über die Qualität der dortigen Pflege ausgesprochen haben.

Schwerwiegende Mängel bei der Versorgung der Bewohner mit Essen und Trinken, bei der Medikamenteneinnahme, der Körperpflege, der Wundversorgung, der nächtlichen Versorgung, dem Schmerzmanagement.

Die Liste ist wirklich lang. Dabei nehmen die externen Prüferinnen an den wenigen Tagen ihres Kontrollbesuchs nur Stichproben. So manches können sie gar nicht sehen. Dazu gehören noch unglaublichere Dinge.

99-Jährige putzt Kloschüssel selbst

Eine 77 Jahre alte Brandenburgerin, die ihren Lebensabend in Norddeutschland verbringt, konnte wirklich nicht glauben, was ihre fast hundert Jahre alte Mutter im vergangenen Jahr im Haus am Mariengrund wohl erlebt hat.

„Eine Pflegerin hat sie aufs Bett geschmissen und ihr auf den Po gehauen“, erzählt die 77 Jahre alte Angehörige. Ihre Mutter habe ihr die Stelle gezeigt, an der sie geschlagen wurde, und dabei sehr geweint.

Doch bei Tochter und Schwiegersohn blieben lange Zweifel, bis sie die jüngsten Beiträge in der MAZ gelesen haben. Nun glauben sie den Berichten der 99-Jährigen. Dass sie wochenlang nicht geduscht wurde. Dass sie sich in ihrem Rollstuhl mit verbliebener Kraft zur Toilette schleppte, weil niemand auf ihr Klingeln reagierte. Dass sie die Kloschüssel aus der Hocke heraus selbst putzte, ehe alles restlos angetrocknet war. Dass Schmuck und eine Sammelpuppe weggekommen sind.

Mängelliste in der Abarbeitung

Die Angehörigen hoffen auf ein Ende solcher Schrecken und frischen Wind im Pflegeheim. Wird es den geben? Die Münchener Unternehmensgruppe Korian, welche das Brandenburger Heim betreibt, versichert, dass die genannte Mängelliste in der Abarbeitung sei.

Aus Kreisen der Belegschaft erreichen die MAZ andere Botschaften. Die größte Sorge der Heimleiterin ist demnach offenbar, dass noch mehr nach außen dringt.

Das Unternehmen bestreitet eine Einschüchterung mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen. „Zu keiner Zeit wurde mit Kündigung gedroht. Wir weisen den Vorwurf, Mitarbeiter einzuschüchtern, entschieden zurück“, so die Unternehmenssprecherin.

Heimleitung als wichtigste Stellschraube

Die Heimleiterin könnte sich ein Beispiel an ihrer früheren Arbeitgeberin in Brandenburg an der Havel nehmen. Der Renafan-Gruppe, die das Pflegeheim in der Neuendorfer Straße vor fünf Jahren mit personellen Veränderungen aus der damaligen Mängelliste und der Krise herausgeführt hat.

Rückblickend sagt Renafan-Sprecherin Christina Brandt, dass für ein erfolgreiches Arbeiten im Sinne der Bewohner die Heim- und Pflegedienstleitung die wichtigste Stellschraube sei. „Weil sie die Qualität vorgibt, die ein Haus dann letztlich hat.“ Die Erwartungshaltung „hohe Qualität“ müsse ja erst einmal da sein und dann vorgegeben werden.

Gewalt in der Pflege

Übrigens: Mehrere Teilnehmer einer Mitarbeiterversammlung im Mariengrund bezeugen, dass die Heimleiterin dort gesagt haben soll: Das Einzige, was man ihr als Heimleiterin vorwerfen könne, sei, dass sie den Vorfall der Gewalt nicht gemeldet habe. Und dass, wenn es danach ginge, sie täglich eine Meldung machen müsste. Denn die Mitarbeiter übten tagtäglich Gewalt in der Pflege aus.

Die Heimleiterin und die Unternehmenssprecherin kommentieren das gegenüber der MAZ nicht. Und dementieren es auch nicht. Begründung: Die Mitarbeiterversammlung war eine interne Veranstaltung. Der früheren Stellungnahme zum Thema sei nichts weiter hinzuzufügen.

Von Jürgen Lauterbach