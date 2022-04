Horst Schultze ist Lesepate in der Kita Stoppelhopser.

Brandenburg/H

Mehrmals in der Woche packt Horst Schultze seinen Stoffbeutel mit Büchern. Für den Lesepaten ist es immer wieder eine Besonderheit, für die Kinder der Kita Stoppelhopser zu lesen.

„Müsste ich nochmal einen Beruf erlernen, würde ich Erzieher werden“, sagt der 71-Jährige heute. Seit vielen Jahren engagiert sich Schultze im Ehrenamt: Liest in mehreren Brandenburger Kitas vor, musiziert in Altenheimen und Kirchengemeinden.

„Hallo Herr Vorleser“, rufen die Kitakinder am Zaun, als sie Horst Schultze entdecken. Sie wissen genau: In seinem Beutel versteckt sich nicht nur eine spannende Geschichte. Wenn sie gut zuhören, bekommen sie am Schluss jeder Lesestunde Gummibärchen von ihm. „Es ist schön, dass der Vorleser uns besuchen kommt“, findet der fünfjährige Jarno aus der Kitagruppe.

Die Kinder der Kita Stoppelhopser freuen sich auf die Lesestunde mit Horst Schultze. Quelle: Franziska von Werder

„Seit 50 Jahren engagiere ich mich im sozialen Bereich“, sagt Horst Schultze, „ich habe das nie als Ehrenamt angesehen, weil es mein Hobby ist“. Oft bringt er den Kindern Geschichten mit, die er noch aus seiner eigenen Kindheit kennt: So etwa „Geschichten aus der Murkelei“ von Hans Fallada. Erschienen im Jahr 1938. „Wenn die Kinder Fragen haben, weil sie etwas nicht verstehen, spreche ich mit ihnen darüber.“

Horst Schultze aus Brandenburg aus der Havel schreibt Kinderbücher

Der Lesepate schreibt selbst Kinderbücher. Das hat jedoch einen traurigen Hintergrund: Es gab Streit in der Familie. Seinen Neffen, den er über alles liebt, kam in der Folge nicht mehr zu Besuch nach Brandenburg. „Es war schrecklich für mich, den Jungen nicht mehr zu sehen.“

„Ein großartiges und liebes Mädchen“

Um das zu verarbeiten, schrieb der gelernte Rettungssanitäter seine Erlebnisse mit seinem Neffen auf. Daraus entstanden Geschichten, die er in mehreren Büchern zusammentrug und veröffentlichte. Auch seine Enkelin Nora wurde zur Protagonistin für seine Erzählungen. Jedes zweite Wochenende verbringt sie bei ihren Großeltern in der Havelstadt. „Sie ist ein großartiges und liebes Mädchen“, sagt Horst Schultze voller Stolz.

Kita Stoppelhopser in Brandenburg an der Havel ist glücklich über den Lesepaten

Die Kitakinder versammeln sich um ihren Lesepaten in einem Sitzkreis. Gespannt gucken sie, welches Buch Horst Schultze aus seinem Beutel holt: Geschichten von den Regenbogenfreunden hat er mitgebracht. „Die Kinder sind ganz still, wenn der Lesepate kommt“, berichtet Erzieherin Madeleine Mothes-Neugebauer, „unsere Stimmen hören sie jeden Tag, deswegen ist es gut, wenn jemand von außerhalb vorliest“.

Der vierjährige Niklas Dembski versinkt in der Geschichte, die Horst Schultze vorliest. Quelle: Franziska von Werder

Nach der Leserunde gibt es für die Kinder Mittagessen. Horst Schultze tritt zufrieden seinen Heimweg an. Er hofft, dass er noch lange Lesepate sein wird. „Das schönste ist, wenn die Kinder so ein Strahlen in den Augen haben“, sagt er.

Das Freiwilligenzentrum in Brandenburg an der Havel sucht nach Helfern

Auch die Kita Nord sucht noch nach einem ehrenamtlichen Helfer, der regelmäßig mit den Kindern Gartenarbeit durchführt. Mit einer kleinen Gruppe von maximal vier Kindern soll zum Beispiel ein Hochbeet gebaut und bepflanzt werden.

Die Stadtteilbibliothek Hohenstücken sucht außerdem einen Freiwilligen, der gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen kleine Roboter programmiert. Das Mehrgenerationenhaus sucht nach jemandem, der zusammen mit den Erziehern einmal im Monat eine Aktion im Leseclub durchführt. Melden können sich Helfer und Helferinnen beim Freiwilligenzentrum unter 03381-2099334.