Was für Horst Schultze schon Routine, war für Regina Stodtmeister ein Novum: Die Arbeit an einem Kinder- und Jugendbuch. Sein mittlerweile sechstes Werk hat der Brandenburger nun veröffentlicht. Und sich zur Illustration die Künstlerin an die Seite geholt. „Die zwei Leben des Räuberhauptmanns Habakuk Schmauch“ heißt die Geschichte, bei des es eben um jenen sagenumwobenden Schurken geht, der vor etwa 600 Jahren sein Unwesen rund um Brandenburg getrieben haben soll.

Das mittlerweile sechste Jugendbuch von Horst Schultze heißt: "Die zwei Leben des Räuberhauptmanns Habakuk Schmauch". Die Illustrationen stammen von Regina Stodtmeister. Quelle: Antje Preuschoff

Habakuk Schmauch hauste hier in den vollen Buchenwäldern, etwa auf der Mitte des Weges zwischen der Malge am Plauer See und dem Hohenzollernstein an der alten Magdeburger Heerstraße. Seine Heimat war der auch heute noch bekannte Diebesgrund nahe der Silberquelle im Naturschutzgebiet Gränert. Immer wieder zog Habakuk Schmauch von dort aus mit seiner Bande aus, um Kaufmannszüge zu überfallen, die über die Heerstraße von Magdeburg nach Ziesar kamen. Bis ihm Kätchen, seine Frau, einen Strich durch die Rechnung machte.

Enkelin spielt große Rolle

Ganz gefesselt von der Sage fragte Enkeltochter Nora ihren Großvater Horst Schultze eines schönen Tages: „Kannst du nicht mal eine Geschichte dazu schreiben?“. Also setzte er sich ran und entwarf die Erzählung. In dieser reist ein aufgewecktes zehnjähriges Mädchen namens Monika durch rätselhafte Umstände durch die Zeit in den Leib von Mädchen Kätchen und damit an die Seite des Räuberhauptmanns.

Sie lernt nicht nur den Schurken näher kennen, sondern auch viele neue Dinge. Doch damit nicht genug. Nach der Hinrichtung des Räuberhauptmannes kehrt das Mädchen in ihre Zeit zurück, wo ihr Habakuk Schmauch später als Mumie wieder begegnet.

Die Inspiration, das Geschehen in die Gegenwart zu legen, hat Schultze ebenfalls von seiner Enkelin. „Wenn ich eine Idee brauche, ist Nora ganz aktiv“, sagt der Großvater stolz schmunzelnd. Dabei mangelt es dem Brandenburger Autoren eigentlich nicht an Fantasie, wohl aber an künstlerischem Talent, gibt er zu.

Überraschte Künstlerin

Doch ein Kinderbuch gehört illustriert, findet Horst Schultze. Regina Stodtmeister kennt er aus der Kunstmühle Mötzow, wo seine Bücher zu kaufen sind. Also sprach er sie an. „Ich war wirklich überrascht, dass ich sowas gefragt werde“, erzählt die Künstlerin, die sich vor allem auf Landschaftsmalerei konzentriert.

„Ich hätte nie dran gedacht, so etwas zu machen“, führt sie aus. Und ganz leicht gefallen, gibt sie zu, ist es ihr nicht. „Es war schwierig, die Figuren so kindlich darzustellen“, beschreibt Regina Stodtmeister.

Überzeugt hat sie am Ende die Geschichte. Denn die Sage von Habakuk Schmauch kennt ihrer Ansicht nach jeder ein bisschen, aber aufgeschrieben gibt es sie kaum. „Endlich ist da mal einer, der er es für die Kinder macht“, sagt Stodtmeister und meint: „Es ist ein richtig schönes Brandenburg-Buch“. Damit sich Brandenburgs Umgebung auch in ihren Bildern widerspiegelt, ist die Künstlerin herum gefahren, hat die sagenumwobenden Orte aufgesucht.

Neunjährige Co-Illustratorin

Ihre Bilder sind aber nicht die einzigen, die das Werk zieren. Auch Enkelin Nora hat vier Zeichnungen beigesteuert. Die Neunjährige, verrät Opa Horst, schreibt grad selbst ein Buch und „sucht auch eine Illustratorin“. Regina Stodtmeister hat es ihr da durchaus angetan. Kein Geheimnis: „Sie hat schon gefragt“, sagt die Künstlerin lachend. Ob sie jedoch noch einmal illustrieren möchte, lässt Stodtmeister indes offen.

Horst Schultzes neues Jugendbuch „Die zwei Leben des Räuberhauptmanns Habakuk Schmauch“ ist ab sofort im Handel unter der ISBN 9783751994125 bestellbar. Es liegt zudem –wie auch die anderen fünf Bücher des Brandenburgers – in der Kunstmühle am Domstiftsgut Mötzow aus und kann dort ebenfalls erworben werden.

Von Antje Preuschoff