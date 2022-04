Hortplätze werden knapp in Brandenburg an der Havel – Containerlösung alternativlos

Brandenburg/H

Der temporäre Containerhort in der Hauptstraße ist alternativlos, hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) nun auf eine Anfrage der Linken bekräftigt. Die Fraktion wollte ihn nämlich beauftragen, erst einmal alle freien Hortplätze in der Innenstadt zu belegen, bevor eine neue Einrichtung eröffnet wird.

Freie Plätze nur noch bis zum neuen Schuljahr

„Tatsächlich gab es im September 2021 in allen Horteinrichtungen genau 70 freie Plätze bei 1.027 belegten Plätzen und einer Kapazität von 1.125 Plätzen. Von den 70 freien Plätzen befanden sich allein 22 in der Kita Schmerzke und 30 im Hort Havelkids. Diese Plätze stehen bereits im Schuljahr 2022/2023 nicht mehr zur Verfügung. Die Grundschule Kleine Gartenstraße wird das zweite Jahr in Folge nun drei neue erste Klassen aufnehmen. Der Hort Havelkids muss zudem zusätzlich Kinder der Fontane-Grundschule versorgen“, sagt Scheller.

Es geht um die Innenstadt-Schulen

Betrachtet werden beim Platzbedarf nur die Horte in der Innenstadt, also von Curie-, Fontane-, Krugpark-, Luckenberger Schule sowie der Grundschule in der Kleinen Gartenstraße.

Es sei perspektivisch so eng, dass die Verwaltung die bisherige Wahlfreiheit der Eltern teilweise einschränken will. Als Beispiel nennt der Rathauschef Schmerzke: Kinder aus dem Ortsteil müssten dann auch in die Kita Schmerzke gehen.

Möglichst klassenweises Unterbringen

Aber: „Generell wird eine weitestgehend einheitliche Versorgung im Klassenverband oder alternativ in größeren Gruppen einer Klasse in einem Hort angestrebt. Beachtet werden müssen auch Entfernungen der Einrichtungen zu den jeweiligen Schulen. Freie Plätze können insofern nicht automatisch in eine Gesamtversorgungsplanung herangezogen werden.“

Der notwendige Containerhort ist für eine Standzeit von drei Jahren geplant, die Verwaltung hatte acht mögliche Standorte geprüft und sieben davon verworfen. Übrig blieb nur die Baulücke in der Hauptstraße – sie ist erschlossen, sofort bebaubar, etwa 1300 Quadratmeter groß, fußläufig von den Innenstadtschulen aus erreichbar und die Straßenbahn hält vor der Tür.

Lieber mieten als kaufen

In den drei Jahren fallen für Mieten und Aufwendungen etwa 1,5 Millionen Euro an. Ob man die Container dann nicht gleich kaufen solle, fragen die Linken. Scheller verneint das. Das wäre eine Investition und müsste langfristig im Haushalt geplant werden. Außerdem brauche die Stadt alle Investitionsmittel, um die Schulprojekte in der Caasmannstraße und am Wiesenweg zu finanzieren. Die Kosten für das Anmieten könne die Stadt hingegen aus den laufenden Verwaltungsaufwand bestreiten.

Von André Wirsing