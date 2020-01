Millionenpoker: Hotel in bester Citylage möglich

Brandenburg/H

„Ja, es gibt einen seriösen Interessenten, der offensichtlich bereit ist, Millionen Euro in den Ausbau des Edis-Hauses in der Steinstraße zu einem Innenstadthotel zu investieren“, bestätigte jetzt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auf Nachfrage entsprechende Informationen der MAZ. Ins Detail dürfe er nicht gehen, sagt Scheller.

Seit über einem Jahr im Angebot

Wie berichtet, versucht die Edis bereits seit Mitte 2018 das zurzeit teuerste Haus auf dem Brandenburger Immobilienmarkt in der Steinstraße 66/67 für 3,5 Millionen Euro an den Mann zu bringen. Ende 2018 war der Hauptmieter, das Callcenter Eon Energie Dialog mit fast 150 Mitarbeitern aus dem Gebäude ausgezogen, zum Dezember 2019 lief aber der Mietvertrag erst aus. Den Verkaufspreis von 3,5 Millionen Euro hatte seinerzeit ein Gutachter ermittelt.

Das 1995 errichtete Geschäftshaus an der Ecke Sankt-Annen-Straße und Steinstraße. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Grundstück an der Steinstraße wurde in seiner heutigen Form 1928/29 bebaut, hat ein riesiges Gelände mit Nebengebäuden hinter dem Haus und viele hundert Quadratmeter Nutzfläche. Den meisten Brandenburgern dürfte vor allem die Fassade des Geschäftshauses bekannt sein, das einen Steinwurf vom Neustädtischen Markt entfernt liegt.

Tausende Quadratmeter Leerstand

Nun stehen seit über einem Jahr mehrere Etagen im Edis-Haus leer, ebenso wie im Eckgebäude nebenan, in dem die Deutsche Bank und die MAZ ihre Büros haben und wo ebenfalls hunderte Quadratmeter Bürofläche seit Jahren ungenutzt sind.

Mieter der Ladenlokale im Edis-Haus sind noch die Verkehrsbetriebe, die Stadtverwaltung und die Polizei mit dem gemeinsamen Sicherheitszentrum (Citywache) und ein Reisebüro. Doch die Stadt sucht auf Grund der Forderungen des Personalrates für einen besseren Arbeitsschutz ebenso wie die Verkehrsbetriebe nach einem neuen Standort. Mittelfristig werde man ausziehen, bestätigt Verkehrsbetriebechef Jörg Vogler.

Bei 4,5 Millionen „waren wir raus“

Wie die MAZ erfuhr, hat ein renommierter Projektentwickler und Investor Mitte 2019 zuerst 3,2 und dann die geforderten 3,5 Millionen Euro für den Kauf geboten. Just in diesem Moment habe der Makler der Edis jedoch den Kaufpreis massiv erhöht: Auf 4,5 Millionen. „Da waren wir raus“, sagt der Investor.

Der Vorgang sei ihm auch zu Ohren gekommen und er habe das sehr bedauert, sagt Steffen Scheller.

Im Edis-Hauptquartier will man davon gar nichts wissen. So schreibt Edis-Sprecher Horst Jordan: Dass die Edis plötzlich etwa 4,5 Millionen Euro haben möchte, wie die MAZ in ihrer Anfrage schreibe, „kann ich nicht bestätigen. Dies ist reine Spekulation.“ Und obwohl bisher niemand derartiges behauptete, schreibt Jordan weiter: „Wir weisen den Vorwurf, Edis würde mit der Immobilie spekulieren, entschieden zurück.“

Finale Lösung Ende des ersten Quartals

Im Übrigen gehe die Edis „aus heutiger Sicht davon aus, dass es für das Objekt bis Ende des I. Quartals 2020 eine finale Lösung geben wird.“ Auch wenn die Edis „an einer finalen Lösung“ arbeite, halte sie sich aber „weiterhin verschiedene Vermarktungsvarianten offen“.

Dem Vernehmen nach könnte diese finale Lösung wie folgt aussehen: Vorausgesetzt, die Edis findet in den nächsten Wochen keinen Mieter für das riesige Gebäude, könnte das Grundstück etwa zu dem ursprünglich aufgerufenen Verkaufspreis veräußert werden.

Für diesen Fall, so bestätigt der Investor am Freitag auf Nachfrage, „sind wir gerne wieder im Geschäft. Wir wollen das Projekt umsetzen.“

80 bis 100 neue Hotelzimmer

Kommt es zum Verkauf, würde in den kommenden Jahren in bester Lage ein weiteres Drei-Sterne-Hotel gebaut. Inklusive eines Neubaus im rückwärtigen Bereich könnten so 80 bis 100 Hotelzimmer entstehen. Im Rathaus, in der Bauverwaltung und im Denkmalamt ist das Vorhaben inzwischen bekannt und wird dort ausdrücklich befürwortet.

Wie Steffen Scheller sagt, sei er mit Edis-Vorstand Alexander Montebaur zu dem Thema in Kontakt und überzeugt, dass das Unternehmen auch die Interessen der Stadt im Auge hat. Das bestätigt Horst Jordan: „Dass das Objekt für die Entwicklung der Brandenburger Innenstadt spürbare Bedeutung hat, dessen sind wir uns bewusst und dies behalten wir auch bei allen weiteren Aktivitäten im Auge.“

Von Benno Rougk