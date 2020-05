Hubschrauber-Landeplatz wird saniert

Brandenburg/H

Der am Städtischen Klinikum Brandenburg (SKB) auf dem Marienberg stationierte Zivilschutz-Hubschrauber „Christoph 35“ ist Montag für voraussichtlich drei Monate zu einem Übergangsstandort am nur wenige Kilometer entfernten Asklepios-Fachklinikum verlegt worden, das sich auf dem Görden befindet. Von dort aus startet der Hubschrauber dann zu Notfällen. Patienten werden nach dem Rückflug mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Der Grund für die Verlegung sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Luftrettungsstation. Bereits im April 2018 wurden bei einer Baugrunduntersuchung erhebliche Schäden an der Beton-Landefläche festgestellt. Die Landeplattform am Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel weist seit geraumer Zeit zahlreiche Risse und Unebenheiten auf.

Im Vorfeld der Bundesgartenschau 2015 war das Gelände bereit umfangreich aus- und umgebaut worden. Viele Bäume waren seinerzeit abgeholzt worden, um den Landeplatz besser mit dem Hubschrauber anfliegen zu können, der tagsüber ständig in Bereitschaft steht.

Ein Blick aus dem Hubschrauber Christoph 35 über den Marienberg. Quelle: Julian Stähle

Nachdem die Stadt Brandenburg an der Havel in den zurückliegenden Monaten mehrere Ausweichstandorte geprüft hatte, entschied sie sich letztendlich für das Asklepios Fachklinikum als Übergangslösung. Die Verlegung des Hubschraubers bedeutet auch eine direkte Veränderung im Klinikalltag.

So sind Teile der Notbesatzung, wie der Anästhesist, im normalen Klinikalltag eingetaktet. Durch die Verlegung des Teams zur Asklepius-Klinik würden diese Leute jetzt fehlen und müssten temporär ersetzt werden, sagte Klinikchefin Gabriele Wolter in der Vorwoche.

Der private Klinikbetreiber Asklepius hat bereits im November 2014 eine Genehmigung für die Anlage und den Betrieb eines Hubschrauber-Sonderlandeplatzes auf dem Klinikgelände beim zuständigen Landesamt für Bauen und Verkehr ( LBV) beantragt. Der Sonderlandeplatz konnte vor einiger Zeit in Betrieb genommen werden berichtete die Internetseite rth.info jetzt.

Ilona Kirchner nahm mit diesem Schnappschuss am MAZ-Foto-Wettbewerb „Augenblicke 2019“. Sie drückte im richtigen Moment auf den Auslöser, als der Rettungshubschrauber hinter der Friedenswarte vorbeiflog - also kein Grund zur Besorgnis! Quelle: Ilona Kirchner

Durch die vorübergehende Stationierung des Hubschraubers „Christoph 35“ am Asklepios Fachklinikum Brandenburg gehen gewisse infrastrukturelle Anforderungen an die Flugplatzanlage einher, „deren Planung und Bewältigung der zuständigen Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (GOLBB) im Rahmen einer Änderungsanzeige der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung darzulegen waren“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Feuerwehr der Stadt Brandenburg an der Havel.

So wurde mit Hilfe der Bundeswehr ein Hangarzelt errichtet, vom Technischen Hilfswerk ( THW) Brandenburg an der Havel wurden mobile Fahrplanplatten, von der Bundespolizei ein Tankwagen bereitgestellt. Weitere Unterstützung kam von verschiedenen städtischen Ämtern. Von den Sanierungsarbeiten an der Brandenburger Luftrettungsstation wird auch die Crew profitieren. Denn auch Hangar und Sozialtrakt werden in den kommenden Monaten modernisiert.

So sehr der viel genutzte Rettungshubschrauber auch am Klinikum zeitweise fehlen könnte: Für die Anwohner, die wiederholt seit Jahren über den Fluglärm geklagt hatten, bedeuten die Sanierungsarbeiten einige Monate der Ruhe.

Von MAZ