Michelsdorf

Für seine Gesundheit und ein besseres Leben joggt André Arendt jeden zweiten Tag und das bis zu 13 Kilometer weit. Sein Übergewicht und den Bluthochdruck hat er besiegt, doch jetzt hat er einen neuen Gegner.

Hunde beißen zu

André Arendts Hand nach einem Hundebiss. Quelle: privat

Denn bei jedem Lauf ist die Angst dabei. In den vergangenen fünf Monaten haben den Michelsdorfer beim Joggen drei Hunde gebissen, mal in den rechten Arm, mal in die Wade.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass Hunde angreifen, hat leider zugenommen. Ich bin wirklich kein Hundehasser und hatte selbst mal zwei Beagle. Doch ich appelliere an die Verantwortung der Besitzer. Wenn sie nicht wissen, wie ihre Tiere auf Menschen reagieren, sollten sie ihre Vierbeiner anleinen. Denn manchmal sind die Tiere unberechenbar“, sagt der 53-Jährige der MAZ.

Lauf mit Pfefferspray

Um sich zu schützen, hat er bei jedem Lauf Pfefferspray dabei. Joggen ist für André Arendt mehr als nur ein Hobby. Er braucht es als Ausgleich, um vom Alltagsstress abzuschalten und für seine Fitness. Weil das so ist, hat er meist nur eine Stoppuhr und nicht mal ein Handy dabei.

Als er läuft und von Michelsdorf aus auf einen Waldweg abbiegt, begegnet ihm auf Höhe des Akazienhofs ein Labrador-Mischling. Nach wenigen Sekunden beißt ihm das Tier ins rechte Bein. Der Michelsdorfer tritt daraufhin den Hund weg, er blutet und will nur noch nach Hause, um seine Wunde zu desinfizieren.

Duo greift an

Drei Monate später passiert ihm an der Trafostation am Windpark Netzen wieder ein Unglück. Denn dort sieht er beim Laufen ein herrenloses Auto mit offener Tür. Sekunden später nähern sich zwei große Husky-Mischlinge und greifen ihn an.

André Arendt läuft vor der Trafostation am Windpark Netzen. Quelle: André Großmann

Einen Vierbeiner kann er noch abwehren, ein anderer Boxer beißt ihm aber in den rechten Arm. Erst nach der Attacke pfeift der hunderte Meter entfernt stehende Halter seine Tiere zurück. André Arendt hat kein Verständnis mehr, er will nur noch nach Hause und verschwindet

Er fragt sich, ob er aufhören sollte, Sport zu machen, kommt dann aber zu dem Entschluss, nicht aufzugeben. Er hofft, dass sich die Situation auf Feld- und Waldwegen verbessert.

Hunde müssen an die Leine

Doch was ist verboten und erlaubt? Auf MAZ-Anfrage äußert sich Lehnins Rathaus-Sprecher René Paul-Peters. Er weiß, dass laut Paragraph 15, Absatz 8 des Landeswaldgesetzes Hunde im Wald nur angeleint mitgeführt werden dürfen.

Ausnahmen gelten nur für Jagd- oder Polizeihunde im Rahmen der Ausbildung. Nach der Brandenburger Hundehalterverordnung muss jeder Hundebesitzer gewährleisten, dass keine Menschen, Tiere oder Gegenstände durch die Vierbeiner gefährdet sind.

Bußgelder bis zu 10.000 Euro

Wer gegen den Paragraphen 2, Absatz 1 der Brandenburger Hundehalterverordnung verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen. Mitarbeiter des Ordnungsamts können einen Maulkorb- oder Leinenzwang auferlegen, wenn weiter Gefahr besteht und ein erneutes Bußgeld verhängen.

Ein Hund in einem Tierheim bellt und fletscht die Zähne. Quelle: Soeren Stache/dpa-Archiv

Wenn dann noch ein Biss folgt, muss der Hundebesitzer laut Peters auch damit rechnen, dass der „Hund durch das Ordnungsamt sichergestellt wird“. Die Behörde rät, Tiere bei Sichtkontakt zu Spaziergängern, Joggern und anderen Hundebesitzern sofort anzuleinen. Momentan sind um die 590 Hunde in Kloster Lehnin angemeldet.

Tipp für Betroffene

Wenn ein Hund Menschen beißt, sollten sich Betroffene sofort beim Ordnungsamt melden und ein Formular ausfüllen. „Es hilft, Bilder von Bisswunden, zerfetzter Kleidung, der Tierarztrechnung beizufügen“, sagt Paul-Peters.

André Arendt hofft nur, dass bald Ruhe herrscht. Er will keinen Streit, aber auf das Problem hinweisen. Wenn sich die Situation nicht bessert, würde er auch aufrüsten. „Ich dachte an eine Gas-Pistole, doch davon würde ich lieber absehen“, sagt er und plant seinen nächsten Lauf.

Von André Großmann