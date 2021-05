Hundedrama an Himmelfahrt: Suchtrupps folgen Hilferuf von Wollinerin

Rogäsen

Andere feiern Himmelfahrt. Sie suchen einen Hund! Bei strömendem Regen ist am Feiertag über ein Dutzend Menschen in der Feldmark zwischen Rogäsen und Viesen unterwegs. Alle suchen Elsa. Auf diesen Namen hört die dreijährige Mischlingshündin von Manuela Gobel aus Wollin. „Am Montag war Elsa zusammen mit unserer zweiten Hündin Lexie vom Grundstück fortgelaufen. Lexie hat sich inzwischen wieder angefunden, aber Elsa bleibt verschwunden“, berichtet die Hundehalterin der MAZ.

Im Regen: Die Drohnenpiloten Patrick König (l.) und Frank Neumann unterstützen die Suche nach der Hündin aus der Luft. Quelle: privat

Jetzt sind Tierfreunde aus Brandenburg und Umgebung trotz des Feiertages ihrem Hilferuf in den sozialen Medien gefolgt. Gemeinsam versuchen sie den Vierbeiner aufzuspüren. Manuela Gobel ist überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft: „Wenn ich die vielen Helfer im Regen sehe, bekomme ich Gänsehaut. Mit dieser großen Unterstützung hätte ich nicht gerechnet.“ Mit dabei ist Kai-Uwe Manzke aus Trechwitz: „Seit 11 Uhr helfe ich bei der Suche. Als Tiefreund mache ich das gern.“

Mit Drohne aus Bayreuth

Die weiteste Anreise nahm Patrick König auf sich. Er kam nach vierstündiger Autofahrt aus Bayreuth in Rosenau an! Er hatte eine Drohne im Gepäck. Sein mit einer Wärmebildkamera ausgerüsteter Quadrocopter stieg immer wieder in die Luft. „Doch leider konnten wir außer Rehwild, Enten und Hasen nichts sichten“, sagte König der MAZ. Unterstützt wurde der Drohnenpilot bis zum Einbruch der Dunkelheit von Frank Neumann von der Rehkitzrettung Brandenburg. Möglicherweise geht es bei der Suchaktion um Leben und Tod.

Lexie ist wieder zurück

Problem: Elsa hat sich vermutlich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt, hält sich womöglich irgendwo versteckt. Besitzerin Manuela Gobel bittet deshalb alle Grundbesitzer in der Region auf Auffälligkeiten in Scheunen und Nebengebäuden zu achten. Bei Elsa handelt es sich um eine Mischung aus Cocker Spaniel und Beagle mit einem braunen Fell. Die zweite Hündin Lexie konnte bereits unweit von Viesen aufgegriffen und der Besitzerin erschöpft aber glücklich übergeben werden. Von Elsa fehlt weiter jede Spur.

