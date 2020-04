Hysterie und Herdentrieb beim Datenschutz: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Freitag, 17. April 2020

Die Arbeiten an meinem Segelboot gehen in die letzte Phase. In den vergangenen Tagen habe ich das neue Deck auflaminiert und danach jeden Tag aufs Neue so lange mit Epoxidharz gespachtelt, verklebt und verfugt, bis alles schön glatt und sauber ist.

Anzeige

Epoxy ist ein echtes Teufelszeug, hat aber die Angewohnheit, auch die verarbeitenden Personen zu befallen. Im Prinzip ist das wie mit diesem Virus: Man kann noch so sehr aufpassen, aber irgendwie schafft es das Harz, irgendwo an der Hose oder am Ellenbogen zu kleben. Und dann verteilt es sich unkontrolliert auf Autositzen oder an der Handyhülle.

Weitere MAZ+ Artikel

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Das hat gestern dazu geführt, dass ich einen Kauf fast abbrechen musste. Meine Geldbörse nehme ich nur selten mit, Bargeld habe ich so gut wie nie, zahle immer mit Karte oder per Handy. Nun stand ich also an einer Kasse, hielt mein Smartphone ans Terminal und dann muss ich zur Bestätigung meinen Zeigefinger auf den Fingerscanner des Handys legen. Das klappte allerdings auch nach mehreren Versuchen nicht. Aufklärung brachte ein Blick auf den Finger: Da war nichts mehr mit Fingerabdruck, weil er komplett mit getrocknetem 2-K-Harz verklebt war. Zum Glück fiel mir mein Passwort wieder ein, sonst wäre ich mit leeren Händen nach Hause gekommen.

Dieses Bezahlen per Handy mache ich schon eine ganze Weile und immer wieder erklären mir Leute, dass sie das nie und nimmer machen würden. „ Datenschutz und so“.

Dieses Thema ist ja gerade sehr aktuell, weil heftig darüber diskutiert wird, eine App zu entwickeln, die Bewegungs- und Begegnungs-Profile aufzeichnet, an das Robert-Koch-Institut übermittelt und somit ermöglicht, Infektionsketten nachvollziehen zu können. Zur Eindämmung des Corona-Virus ist das sehr wichtig und nützlich.

Allein das Wort „übermitteln“ lässt die Datenschützer und Hobbydatenschützer in unserem Land jedoch aufschreien. Auch wenn diese Daten anonym bleiben sollen und nur im Falle einer Infektion dem Übermittler zugeordnet werden, schreit es durchs ganze Land: „Überwachungsstaat!!!“ (Wichtig dabei sind immer mindestens drei Ausrufungszeichen!!!)

Der künftige Segelhund Günther genießt noch die Ruhe auf dem heimischen Sofa. Die Debatte um den Datenschutz ist ihm vermutlich egal. Quelle: Stephan Boden

Ich habe diese Aufregung noch nie verstanden. Vor allem wird sich darüber echauffiert, dass unsere Regierungen und Behörden sehen können, wo wir uns gerade aufhalten. Es war ja schon ein Skandal, als vor einigen Wochen die Telekom anonymisierte Bewegungsprofile ans Gesundheitsministerium übermittelte.

Ich frage mich, wo das Problem ist. Jeder, der ein Smartphone in der Tasche hat, übermittelt Daten. Und fast jeder zieht seinen Nutzen daraus. Wenn wir nur mal an die Navigations-Apps denken: Nur durch die Bewegungsprofile aller Nutzer können die Anbieter Staumeldungen weitergeben. Ist ja nicht so, das da jemand auf der A 2 sitzt, bei Google-Maps anruft und vom stockenden Verkehr erzählt. Nein, Google sieht, dass sich auf der A 2 gerade 500 Handys nicht mehr fortbewegen und weiß daher, dass dort Stau ist. So werden auch Ankunftszeiten errechnet.

Mir persönlich ist das auch völlig Wumpe, ob Google oder sonst wer weiß, wo ich bin und wo ich war. Was soll denn unser Innenminister damit anfangen, dass ich am Sonntag in Bahnitz spazieren ging und seit Dienstag jeden Tag um 11 Uhr ans Boot fahre? „Sofort festnehmen, den Mann!“

Diese Hysterie nervt doch alle

Diese Datenschutzhysterie führt zu vielem, was uns alle nervt. Oder klickt jemand gerne die Cookie-Warnungen weg oder liest sich Datenschutzerklärungen auf Webseiten durch?

Ich bin eher der Ansicht, so viele Daten wie möglich zu liefern, denn die sind völlig uninteressant. Soll sich der „Überwachungsstaat“ doch an meinen Daten verschlucken und Statistiken führen, wie viele Gurken ich im Jahr 2018 gekauft habe und wie oft ich am Neustädtischen Markt bin. Mir doch egal. Die werden vor lauter Langeweile über meine Datenprofile einschlafen.

Bestimmte Aufreger sind modern

Manchmal ist diese Hysterie einem Herdentrieb geschuldet, weil bestimmte Aufreger gerade modern sind. Als Google Street View seinerzeit nach einem Urteil auf Verlangen viele Häuserfassaden unkenntlich machen musste, sah ich in einer Nachrichtensendung einen Beitrag dazu. Plötzlich stand ein Reporter vor einem Einfamilienhaus und interviewte den aufgebrachten Besitzer samt Familie, der erklärte, warum er nicht will, dass sein Haus öffentlich zu sehen ist. Im Hintergrund sah man sein Haus, unten seinen Namen eingeblendet. In der 20-Uhr-Tagesschau. Finde den Fehler.

Wer es vergessen haben sollte: Es gab mal einen sehr nützlichen Datenalmanach, in dem Adressen, Klarnamen und Telefonnummern für jeden kostenlos einsehbar waren: Das Telefonbuch. Das würde heute offenbar nicht mehr gehen, weil man in Büchern nichts wegklicken kann.

Von Stephan Boden