Brandenburg/H

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam hat an diesem Mittwoch das Städtische Klinikum in Brandenburg an der Havel für sein besonderes Engagement bei der Schaffung attraktiver Ausbildungsplätze ausgezeichnet. IHK-Präsident Peter Heydenbluth überreichte Geschäftsführerin Gabriele Wolter und ihren Auszubildenden, den Pokal, eine Urkunde sowie ein Preisgeld zur Anerkennung als „Top-Ausbildungsbetrieb“.

Tradition, Engagement und Qualität: Dafür steht nach Darstellung der IHK das städtische Krankenhaus mit seinen 2100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das inzwischen als Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel firmiert.

Seit 1990 zählt die IHK Potsdam das Universitätsklinikum zu ihren Ausbildungsbetrieben, seit 2002 wird auch der Beruf Kaufmann/ Kauffrau im Gesundheitswesen angeboten. Aktuell sind neun dieser Ausbildungsverträge bei der IHK registriert und auch in der schweren Zeit der Corona-Pandemie bildet das Städtische Klinikum Brandenburg die gleiche Anzahl an Azubis aus.

Das Engagement reicht vom ehrenamtlichen Prüfer im Prüfungsausschuss der IHK Potsdam bis hin zu berufsorientierenden Möglichkeiten wie Schulpraktika. Die Projekttage und Schulstationen sind etwas Besonderes im Betrieb.

225 Azubis unter Vertrag

Die Azubis aus dem dritten Ausbildungsjahr unterstützen und vermitteln ihre Erfahrungen und Wissen an die jüngste Generation im ersten Lehrjahr. Darüber hinaus bildet die Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel auch erfolgreich in weiteren Berufen im Gesundheitswesen und der Pflege aus und hat insgesamt 225 Azubis unter Vertrag.

Das Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel versorgt nach eigenen Angaben jährlich rund 26.000 stationäre und 48.000 ambulante Patienten in 15 Fachkliniken. Es zählt zu den leistungsstärksten Kliniken des Landes und ist führend bei der medizinischen Fort- und Weiterbildung in der Region.

Das Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel bildet im Verbund mit den Ruppiner Kliniken, der Immanuel Klinik Rüdersdorf sowie dem Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg das Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB).

Die Gratulanten

Neben dem IHK-Präsidenten gratulierten Staatssekretärin Ines Jesse, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Steffen Scheller, Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der Havel, Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung Agentur für Arbeit Potsdam, Jeanett Kühne, Teamleiterin Lebensbegleitende Berufsberatung Brandenburg an der Havel und Wolfgang Spieß, Geschäftsführer Bildung der IHK Potsdam, zur Auszeichnung.

Von MAZ