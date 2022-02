Brandenburg/H

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) hat im vergangenen Jahr mit verschiedenen Corona-Sonderprogrammen 668 Millionen Euro an Unternehmen und Einzelpersonen im Bundesland Brandenburg ausgezahlt, rund 90 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Ein beträchtlicher Teil des Geldes ist nach Potsdam-Mittelmark gegangen. Der Betrag, den Antragsteller in Brandenburg an der Havel erhalten haben, nimmt sich vergleichsweise bescheiden aus. Allerdings wurden auch in keiner anderen Region des Landes so wenige Anträge gestellt.

„Ein wichtiger Teil unserer Arbeit entfiel auch im Jahr 2021 auf die Umsetzung der verschiedenen Corona-Sonderprogramme, von den Überbrückungshilfen, über die November- und Dezemberhilfe, bis zu den Neustarthilfen“, sagt Kerstin Jöntgen, Mitglied des Vorstandes der ILB und bis Anfang 2009 Marktdirektorin der mittelbrandenburgischen Sparkasse in Brandenburg an der Havel.

16,5 Millionen Euro nach Brandenburg an der Havel

Nach Jöntgens Angaben hat die Förderbank des Landes bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Pandemiefolgen erhebliche Unterstützung geleistet. Die Überbrückungshilfen und weiteren Programme wie die November- und Dezemberhilfe sind demnach knapp 38.000 Unternehmen und Soloselbstständigen zugutegekommen.

Aus den Corona-Fördertöpfen des Landes sind rund 16,5 Millionen Euro in die Stadt Brandenburg an der Havel geflossen. 1227 gültige Anträge aus der Stadt hatten die ILB erreicht, 1164 davon wurden abschließend beschieden.

Fast 80 Millionen Euro Corona-Landesförderung haben den Angaben zufolge Antragsteller aus Potsdam-Mittelmark erreicht. Das Geld verteilt sich auf etwas mehr als 5000 Unternehmen und Soloselbstständige.

Der Bedarf scheint im Nachbarkreis der kreisfreien Stadt Brandenburg höher gewesen zu sein. Denn während Antragsteller aus Potsdam-Mittelmark mehr als 10 Prozent der gesamten Fördersumme des Landes erhalten hat, wurden Unternehmen und Soloselbstständige in Brandenburg an der Havel mit nur etwas mehr als 2 Prozent der gesamten knapp 670 Millionen Euro bedacht.

„Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck vor allem an den Überbrückungshilfen 3 plus und 4 sowie an der Neustarthilfe plus und der Neustarthilfe 2022“, berichtet Kerstin Jöntgen. Weiterhin könnten dafür Anträge gestellt werden, ebenso wie für die Kultur- und Messefonds.“

ILB-Fördermittel jenseits der Pandemie

Die Arbeit in der Förderbank mit ihren rund 800 Beschäftigten beschränkt sich natürlich keineswegs nur auf die Milderung der Pandemiefolgen im Wirtschafts- und Kulturleben des Landes. Das übliche, von Corona unabhängige Fördergeschäfts der ILB mit Finanzspritzen und Darlehen ist weitergelaufen.

Tillmann Stenger, Vorstandsvorsitzender der ILB, berichtet, dass die Förderbank – ohne die genannten Corona-Sonderprogramme – 2,2 Milliarden Euro für rund 4500 Brandenburger Projekte ausgereicht habe.

Wohnungsbau in Brandenburg an der Havel

Auf Brandenburg an der Havel entfielen dabei knapp 19 Millionen Euro für verschiedene Förderzwecke. Die Summe setzt sich zusammen aus gut 1,1 Millionen Euro für 23 Arbeitsförderprojekte in der Stadt, 2,8 Millionen Euro für 16 Infrastrukturförderungen und gut 3,6 Millionen Euro für 24 Anträge auf Wirtschaftsförderung.

Den größten Batzen macht wie auch andernorts die Förderung des Wohnungsbaus aus. 11,3 Millionen Euro hat die ILB in sechs Vorhaben in Brandenburg an der Havel gesteckt.

Relativ wenig Geld für Brandenburg an der Havel

Vergleicht man die ILB-Förderung von Brandenburg an der Havel mit anderen Regionen im Land Brandenburg, fällt allerdings auf, dass die Summe, die auf die Havelstadt entfällt, relativ gering ist. Brandenburg an der Havel ist mit deutlichem Abstand das Schlusslicht.

Nach Frankfurt an der Oder sind rund 56,5 Millionen Euro Fördermittel geflossen, in das einwohnerstärkere Cottbus sogar mehr als 75 Millionen Euro, ganz zu schweigen von den fast 250 Millionen Euro für Potsdam und deutlich mehr als 100 Millionen Euro für den Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Von Jürgen Lauterbach