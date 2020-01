„Ich bin Dr. Unblutig und gebe die chirurgischen Fälle meiner Frau“

Brielow/ Brandenburg/H

Wie ist es, wenn der Kollege auch der Ehepartner ist? Was ist an der gemeinsamen beruflichen Zusammenarbeit besonders schön, was vielleicht auch schwierig? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Diese Fragen hat die MAZ Andreas Vocks und Kathrin Wenske gestellt. Das Ehepaar lebt in Brielow und betreibt in Brandenburg an der Havel in der Magdeburger Straße eine gemeinsame Praxis mit zwölf Mitarbeitern.

Andreas Vocks ist promovierter Zahnarzt und Kathrin Wenske Fachzahnärztin für Oralchirurgie. Bekannt sind sie in Brandenburg auch als Prinzenpaar der 50. Saison des Brandenburger Karnevals-Clubs BKC 2013/2014. Da freilich waren sie noch gar nicht verheiratet.

Tag der ersten Begegnung

Ein Paar sind Andreas Vocks und Kathrin Wenske seit 18 Jahren. Andreas Vocks weiß auf Anhieb auch das Datum der ersten Begegnung. „Es war der 4. Oktober 1995. Da haben wir angefangen zu studieren, aber noch keine rechte Notiz voneinander genommen.“ Es dauerte noch bis 2001, bis sich das änderte. „Erst nach dem Studium haben wir unsere Liebe für einander entdeckt“, sagt Kathrin Wenske.

Geboren wurde Kathrin Wenske vor 46 Jahren im heutigen Chemnitz. Der 44-jährige Andreas Vocks stammt aus Burg bei Magdeburg. Sein Urgroßvater Otto Krüger begründete die zahnärztliche Familientradition und eröffnete 1919, also vor hundert Jahren, in Burg eine Dentistenpraxis.

Gemeinsame Zeit in Leipzig

Zunächst absolvierten beide ihre Assistenzjahre an der Uni Leipzig. Dann wechselte Kathrin Wenske in ihre Heimatstadt Chemnitz, wohin ihr 2009 Andreas Vocks folgte. Beide arbeiteten dann in verschiedenen Praxen als angestellte Mediziner. Für ihn bestand die Möglichkeit, als Juniorchef in die Praxis einsteigen zu können. Für Kathrin Wenske bestand diese Möglichkeit jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht.

Als sie bereits Jahre ein Paar waren, reifte daher 2010 die Entscheidung, auch beruflich an einem Strang zu ziehen: „Warum machen wir nicht etwas zusammen, das haben wir überlegt“, berichtet Kathrin Wenske. „Warum irgendwo Juniorchef sein, wenn wir unsere eigenen Chefs sein können“, fügt ihr Mann hinzu. „Es ist auch nicht so einfach, eine Gemeinschaftspraxis mit jemanden zu führen, mit dem man nicht liiert ist, weil die Interessen und Meinungen unter Umständen auseinandergehen“, sagt Kathrin Wenske.

Der Weg nach Brandenburg

Doch was führte sie nach Brandenburg? „Der Makler“, sagt Kathrin Wenske. „Ganz banal. Wir haben eine Praxis zur Übernahme gesucht.“ Und in Brandenburg wurden sie fündig. „Es war mit Abstand die beste Praxis, die wir uns angeschaut hatten“, sagt Andreas Vocks. „Sie war gut strukturiert und stand auf wirtschaftlich soliden Füßen. Und Brandenburg hat schon die richtige Stadtgröße. Das brauchen wir für die Überweisungstätigkeit meiner Frau.“

Und die Aufteilung der Fälle in der Praxis? „Ich darf mich als Dr. Unblutig bezeichnen, alles, was mit Blut zu tun hat, darf ich an meine Frau abgeben“, sagt Andreas Vocks. Sie übernimmt die chirurgischen Fälle.

Am 2. Januar 2012 eröffnete das Paar die Praxis. Zwei Wochen zuvor war Andreas Vocks vor seiner Liebsten auf die Knie gesunken zwischen unzähligen Umzugskartons und machte ihr einen Heiratsantrag. Den Termin hatte er bereits am Standesamt Chemnitz für Ende 2011 organisiert. „Damit wir verheiratet als Ehepaar hier in Brandenburg aufschlagen.“ Doch das war seiner Angebeteten zu plötzlich. „Ich wollte ja eigentlich die Hochzeit gebührend feiern.“ So verschob das Paar die Hochzeit.

Hochzeit vor fünf Jahren

Der Entschluss tatsächlich zu heiraten war letztlich ein wirtschaftlicher: „Es ging um das finanzielle Risiko“, sagt sie. „Wenn einem von uns beiden etwas passiert, muss der Fortbestand der Praxis gesichert werden.“ Das Paar hat keine Kinder, „die Anteile würden jeweils an die Familie gehen und das ist finanziell durchaus schwierig, weil die dann ausbezahlt werden müsste.“ „So unromantisch war es tatsächlich“, fügt ihr Mann hinzu.

Die Hochzeit war dementsprechend „sehr schlicht“, sagt Andreas Vocks. „Es war der 14. November 2014, nicht, weil wir das Datum so toll fanden, sondern weil wir da Zeit hatten.“ „Freitagnachmittag nach der Arbeit.“ Kathrin Wenske lacht.

Überraschung am Standesamt

Zum Standesamt geladen war nur der allerengste Familienkreis. Wenige Tage zuvor hatten sie sich als Prinzenpaar verabschiedet. Als beide dann nach der Trauung vor das Standesamt traten, stand da die Ehrengarde mit Konfettikanone. Auch das Männerballett, in dem Andreas Vocks mittanzt, hatte sich versammelt, dazu Dutzende Mitglieder des BKC. „Das war völlig überraschend, aber sehr schön“, sagt der damalige Bräutigam.

Eigentlich wollen sie noch einmal ein rauschendes Fest feiern anlässlich ihrer Hochzeit. „Doch die tägliche Kurbelei, die Praxis am Laufen zu halten, hat uns tatsächlich davon abgehalten, das zu planen.“ Offenbar geht es auch so bestens.

Von Marion von Imhoff