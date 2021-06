Kostenlos bis 13:13 Uhr Ideen für Wohnungsbauprojekte am Packhof in Brandenburg an der Havel nehmen Gestalt an

Es tut sich was am Packhof in Brandenburg an der Havel: Am Sonnabend werden drei fertiggestellte Projektpläne präsentiert. Die Planer rechnen mit 120 bis 190 Wohnungen in bester Innenstadtlage, mit viel Grün und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten.