Ignoranten nerven mächtig und bringen andere Menschen in Gefahr: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Dienstag, 21. April 2020

Unser Boot ist fast fertig. Leider fehlten mir für die letzten Arbeiten noch etwas Lack und vor allem Pinsel. Also musste ich gestern in den Baumarkt nach Wust. Und bereits auf dem Weg dorthin konnte ich ein Pärchen beobachten, an das ich heute mal einen offenen Brief schreibe:

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Liebes Ignorantenpaar, Sie sind mir gestern bereits auf der Hinfahrt nach Wust aufgefallen. Unangenehm. Denn auf der Brücke stadtauswärts, auf der man wegen der Beschädigung nur Tempo 30 fahren darf, hingen Sie mir bei 40 Stundenkilometern regelrecht auf der Stoßstange.

Nach der Baustelle haben Sie dann offenbar recht wütend das Gaspedal runter gedrückt und mich rechts mit heulendem Motor überholt. Bei der Gelegenheit: Sie haben offenbar den kleinsten Benzinmotor für ihren Möchtegern-SUV gekauft, denn der heult beim Gasgeben ja fürchterlich!

Ich hatte Sie schon wieder fast vergessen, als ich auf den Parkplatz des Baumarkts fuhr. Dort brauchten Sie zwei Anläufe, um einzuparken, obwohl die Lücke zwischen den beiden anderen Wagen echt groß war. Durch dieses Einparkmanöver war ich auch vor Ihnen an den Einkaufswagen. Trotz Tempo 40 auf der Brücke.

Nur mit Einkaufswagen in den Laden, eigentlich ganz einfach

Kurze Zeit später fielen Sie mir zum dritten Mal auf. Denn beim Eingang diskutierten Sie beide mit dem Security-Mann, weil Sie nicht einsehen wollten, dass man nur mit Einkaufswagen den Laden betreten darf. Dabei steht vor der Tür ein großes Schild. Ich dachte zunächst, dass sie vielleicht schlecht sehen, was Ihre Fahrweise, das Einparken und das Verhalten im Baumarkt-Eingang erklären würde.

Mit Goldkettchen statt Schutzmaske

Aber dem ist offenbar nicht so. Ich bin nach der dritten Begegnung in so eine Art „Blockwartmodus“ verfallen (kennen Sie sicherlich sehr gut) und habe mir den Spaß gemacht, Sie beide zu beobachten. Natürlich haben Sie den Wagen am Eingang nicht desinfiziert. Und Ihre Frau, die sich offenbar für den Besuch des Baumarkts extra hübsch angezogen hat, mit buntem Halstuch und Handtasche mit Goldkettchen dran, starrte stets kopfschüttelnd die paar Leute an, die wie ich eine Atemschutzmaske trugen.

Nachdem ich dann beobachtete, wie sie sich eng an anderen Menschen vorbei drängeln, immer mit so einer gewissen Aggression im Blick, habe ich aufgehört, Ihnen hinterher zu laufen. Denn ich war kurz davor, richtig sauer zu werden.

Ich möchte Ihnen mal was erklären: Offenbar scheint Ihnen Corona egal zu sein. Wahrscheinlich halten Sie dieses Virus für einen harmlosen Schnupfen und unsere Regierung für unfähig und hysterisch. Vielleicht gehören Sie ja auch der Fraktion an, die immer wieder diese 25.000-Grippe-Toten im Jahr anführen.

Bitte immer diem richtigen Zahlen vergleichen

Nur ein Tipp: Wenn Sie Zahlen vergleichen, dann bitte auch die Richtigen. 25.000 sind nur eine Schätzung, eine Dunkelziffer. Laborbestätigt (Quelle: RKI) waren es im schlimmen Grippejahr 2017/18 nur 1.674 Tote. In einem Jahr. Laborbestätigt sind bisher über 4.800 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Seit Februar. Das ist mehr als das Dreifache in wesentlich kürzerer Zeit.

Einkaufen im Baumarkt: Bevor es losgeht, wird die Maske aufgesetzt. Das Desinfektionsmittel steht auch schon bereit. Quelle: Stephan Boden

Vielleicht finden Sie die Welt gerade völlig verrückt und die Maßnahmen total überzogen. Das sei Ihnen gegönnt. Aber es gibt noch andere Menschen da draußen. Und manchen ist es sehr wichtig, sich und andere nicht zu infizieren. Und an diesem Punkt kommt ein Begriff ins Spiel, den Sie offenbar kaum zu kennen scheinen: Rücksicht.

Ignoranten sollten anderen Menschen nicht auf die Nerven fallen

Wenn Sie dieses Coronavirus als „Papperlapapp“ abtun, so machen Sie das gern. Wenn Sie sich infizieren möchten, so kann Ihnen das niemand verbieten. Aber gehen Sie mit Ihrer ignoranten Einstellung nicht anderen Menschen auf die Nerven.

Und sollte dieses Coronavirus entgegen Ihrer Ansicht wirklich gefährlich sein, dann hören Sie einfach auf, Angestellte eines Baumarktes aus 20 Zentimetern Entfernung anzumeckern. Der gute Mann steht da nicht zum Spaß und setzt sich gerade auch für Ihre Gesundheit ein und riskiert damit viel.

Günther macht einfach mal Pause. Quelle: Stephan Boden

Sie sollten etwas beherzigen: Es könnte gegebenenfalls sein, dass Sie mit Ihrer Einschätzung der Lage falsch oder richtig liegen. Niemand weiß das. Liegen Sie falsch, ist Ihr Verhalten ein großer Fehler. Und den werden Sie irgendwann bemerken.

Das müssen Sie sich vorstellen, wie mit dem Kauf Ihres Autos. Diese Farbe „Hornhaut-Umbra“, in dem sie das Auto gekauft haben, mag Ihnen gefallen. Aber spätestens beim Wiederverkauf werden Sie merken, dass das ein großer Fehler war. Manchmal merkt man das erst, wenn es zu spät ist.

Ich wünsche Ihnen zwei Dinge: Einsicht und Gesundheit.

Herzliche Grüße

Stephan Boden

Von Stephan Boden