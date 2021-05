Ikebana: Lebende Blumen sollen Besucher ins Brandenburger Stadtmuseum locken

Brandenburg/H

Seit dem 21. Mai können Besucher des Stadtmuseums die Ikebana-Ausstellung von Gabriele Preibsch bewundern. Online hatte die Ausstellung bereits am 16. Mai Premiere gefeiert. Nachdem jetzt die Museen wieder öffnen dürfen, können Besucher die außergewöhnlichen Blumenwerke auch in Person betrachten. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 30. Mai.

Erfolgreicher Start - auch ohne Werbung

Von außen wird die Ausstellung der Ikebana-Künstlerin nicht beworben, auch ein Schild, das die Wiedereröffnung des Museums im Frey-Haus ankündigt sucht man vergebens. Dort hängt noch ein Banner, das eine Ausstellung vom März ankündigt. Die Leute finden trotzdem ihren Weg ins Museum, ist sich Anja Grothe sicher. Die Anmeldungen für einen Besuch im Stadtmuseum können per Email oder Anruf erfolgen. Bis jetzt funktioniert das sehr gut, berichtet Museumsleiterin Grothe. „Das Wetter spielt uns in die Karten.“

Nur das Frey-Haus darf bis jetzt öffnen. Der Keller des Gotischen Haus und auch die Ausstellung im Steintorturm bleiben geschlossen. Die Schaufenster des Gotischen Hause sollen allerdings neu gestaltet werden.

Die japanische Kunst

„Die Ikebana-Ausstellung war eigentlich schon für Anfang des Jahres geplant“, erzählt Gabriele Preibsch. Ikebana ist eine japanische Kunstform des Blumengestecks. Übersetzt bedeutet es „lebende Blume“. Gabriele Preibsch begann mit ihrer Ikebana-Ausbildung, nachdem ihr Mann ihr 2006 einen Ikebana-Kurs in Berlin geschenkt hatte. 2010 erlangte sie ihr erste Lehrdiplom, inzwischen besitzt sie drei.

Ikebana-Künstlerin Gabriele Preibsch stellt derzeit im Stadtmuseum in Brandenburg an der Havel aus. Quelle: Lena Köpsell

Die Online-Ausstellung fand ab dem 16. Mai statt. Gabriele Preibsch zeigt hierfür nur milde Begeisterung. „Es ist eine gute Alternative, aber kann die Originalausstellung nicht ersetzen“, sagt sie. Sie redet viel zu gerne mit den Besuchern und sieht die Reaktionen zu ihren Kunstwerken.

Der Birkenwald ist Favorit

Preibschs Kunst wird neben Bildern aus dem Museumsarchiv ausgestellt. Eine Vorauswahl der Bilder traf die Bundesfreiwillige des Museums, Dima Kaddoura. Aus denen konnte Gabriele Preibsch sich ihre Lieblinge aussuchen. Ihr persönlicher Favorit: „Am Birkenwald“ von Karl Hagemeister. Während der Online-Ausstellung nutzte Preibsch hier noch Raps, inzwischen stehen dort kleine Birkenäste.

Preibsch ließ sich von den Gemälden inspirieren und schuf so ihre Ikebana-Kunstwerke. Zuerst entsteht die Idee im Kopf, dann wird eine Zeichnung angefertigt und schließlich besorgt sich Gabriele Preibsch das Material. Dieses erhält sie aus Blumenläden, Gartenmärkten, dem eigenen Garten, der freien Natur und auch von Flohmärkten. Ob alles am Ende so funktioniert wie geplant, bleibt jedes Mal offen. „Das Ziel ist nicht so wichtig bei Ikebana, sondern der Weg“. Dieser Weg wird auch als „Kado“ bezeichnet, der Blumenweg.

Eine Menge Arbeit

Die Linien der Blumen zu betonen ist besonders wichtig beim Ikebana. Zudem sollte man vorher die Wuchsrichtung betrachten und die Blumen entsprechend positionieren. Aber nicht nur Bilderbuch-Blumen finden in Preibschs Gestecken Platz. „Die Pflanze muss nicht perfekt sein“, sagt sie.

Ihre Kunst ist vergänglich. Einmal pro Woche müssen die Pflanzen ausgewechselt werden. Um die Lebenszeit ihrer Kunstwerke etwas zu verlängern, gibt es einige Tricks. „Die Blumen sind nicht zusammengebunden, daher halten sie länger. Außerdem benutzt man eine bestimmte Ikebana-Schere für den Anschnitt der Stängel und sie werden Unterwasser angeschnitten“, erklärt die Künstlerin.

Hoffnung auf dauerhafte Öffnung

Im Stadtmuseum hofft man, dass die Öffnung von Dauer ist. „Wir sind froh, dass wir keine Tests verlangen müssen. Das wäre sehr unpraktisch“, sagt Anja Grothe. Die derzeitigen Besucher sind im Moment noch größtenteils aus der Havelstadt. Mit Beginn der Urlaubssaison werden es aber bald auch mehr Touristen, glaubt Grothe. Die Museumsleiterin ist „vorsichtig zuversichtlich“, dass das Frey-Haus weiterhin geöffnet bleiben kann und demnächst der Steintorturm und das Gotische Haus folgen können.

Von Julia Kazmierczak