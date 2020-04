Im Akkord: Brandenburger Labor macht bis zu 500 Corona-Tests am Tag

Brandenburg/H

Die Mitarbeiter der Abklärungsstelle für Corona-Infektionen im Gesundheitszentrum am Brandenburger Hauptbahnhof arbeiten auf Hochtouren. Bis zu 500 Tests an einem Tag nehmen sie vor. Innerhalb eines Monats haben die Experten fast 6500 Tests durchgeführt. Das teilte jetzt das Städtische Klinikum Brandenburg mit, zu dem das Gesundheitszentrum gehört.

„4500 Untersuchungen alleine im noch nicht abgelaufenen Monat April demonstrieren den gestiegenen Bedarf im Zeitverlauf und die lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten“, sagt die ärztliche Geschäftsführerin der Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel GmbH, Milena Schaeffer-Kurepkat.

Anzeige

Auch interessant: Das müssen Sie über die Maskenpflicht in Brandenburg wissen

Weitere MAZ+ Artikel

Proben stammen nicht nur aus Brandenburg

Ungefähr die Hälfte der insgesamt Untersuchten stammen laut Klinikum aus der Stadt Brandenburg an der Havel. Die Mehrzahl der Proben findet Ihren Weg ins Labor über die in Kooperation mit dem Ärztenetzwerk Brandenburg an der Havel geführte Abklärungsstelle im Gesundheitszentrum Brandenburg am Hauptbahnhof.

Viele Proben stammen auch aus der extra eingerichteten Screeningstelle für Mitarbeiter des Städtischen Klinikums und von den stationären Patienten des Klinikums. Neben dem Bedarf in der Havelstadt wird das nähere Umland wie Potsdam, Potsdam-Mittelmark und das Havelland zum Teil mit versorgt.

Der Facharzt Erik Oliver Glocker bestückt eines der Geräte mit Proben im Institut für Laborationsmedizin im Klinikum Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Schnelle Diagnosen

Es können bis zu 500 Tests am Tag im Mehrschichtsystem durchgeführt werden. Die Befundergebnisse stehen innerhalb eines Tages zur Verfügung, solange die tägliche Nachfrage die Kapazitätsgrenze nicht übersteigt. Die Anzahl der positiven Befunde ist momentan deutlich rückläufig, das entspricht dem deutschlandweiten Trend zur verringerten Neuinfektionsraten.

in der ehemaligen Bioinsel im Gesundheitszentrum am Brandenburger Hauptbahnhof ist ein provisorisches Corona-Sprechzimmer eingerichtet. Hausmeister Wolfgang Merten richtet den Wartebereich ein, wo die Stühle vorsorglich zwei Meter Abstand haben. Quelle: Rüdiger Böhme

Am 16. März hatte die Abklärungsstelle für Corona-Infektionen im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof ihre Arbeit aufgenommen. Seit Mitte März ist auch das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2 im Institut für Labormedizin der Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel GmbH (GZB) etabliert und einsatzbereit.

Unterstützung aus der Universität

Wichtige Unterstützung erhielt die GZB von der Universität in Potsdam. Aus dem Institut für Biochemie und Biologie der Universität wurden dem GZB zwei PCR-Geräte zur Aufrechterhaltung der Kapazitäten zeitweilig zur Verfügung gestellt. „Auch bei einem Geräteausfall eines PCR-Gerätes ist das Labor hierdurch abgesichert“, berichtet der kaufmännische Geschäftsführer des GZB, Felix Richter.

Immer auf dem Laufenden Die MAZ-Redaktion hat eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, in der Informationen, Entwicklungen und Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie in der Stadt gesammelt werden. Gleichzeitig soll die Gruppe einen geschützten Raum für Menschen zum Austausch und auch der gegenseitigen Information und Hilfe bieten. Wer in Sachen Corona auf dem Laufenden bleiben will, klickt hier.

Am Institut für Laboratoriumsmedizin werden bereits auch Pläne für die Zeit nach der jetzigen Corona-Welle entworfen. „Obwohl durch das aktuelle Abklingen des Infektionsgeschehens die vorhandenen Testmöglichkeiten der Labore nicht voll ausgelastet sind, ist es jetzt notwendig, darüber nachzudenken, wie auf längere Sicht die Testkapazitäten aufrechterhalten oder sogar ausgebaut werden können“, so der Institutsdirektor Frey.

Vervierfachung der Kapazitäten geplant

Notwendig sei dies dafür, damit durch eine möglichst breite Testung der Mitarbeiter von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, ambulanten Versorgern oder anderen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur mögliche Ausbrüche frühzeitig erkannt und bekämpft werden können, um deren Arbeitsfähigkeit auch bei zukünftigen Infektionswellen aufrechtzuerhalten.

So wurde am Institut für Laboratoriumsmedizin ein Konzept erstellt, mit dem eine Hochdurchsatzdiagnostik realisiert werden könnte, bei der im Ergebnis bis zu 2300 Proben am Tag analysiert werden könnten.

Lesen Sie auch:

Von MAZ