Brielow

Seit 21 Jahren kümmert sich Ilona Przelias um die Jugendarbeit in Brielow – hauptamtlich, bezahlt aus dem Gemeindehaushalt. Ein einmaliger Umstand im ganzen Altkreis Brandenburg. Umzüge mit ihrem Jugendklub hat die Brielowerin schon einige mitgemacht. Doch mit dem Einzug in das neue Bürgerhaus hat der Nachwuchs auf Dauer ein sicheres Domizil gefunden. „Es ist toll geworden. Wir haben hier alles, was wir brauchen“, sagte die Jugendklubleiterin der MAZ.

Im Mehrzweckraum des Brielower Bürgerhauses ist Platz für maximal 60 Personen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Am Sonntag zeigten die Mädchen und Jungen, die sich regelmäßig im Obergeschoss des Bürgerhauses treffen, nicht ohne Stolz der Öffentlichkeit ihre zwei Räume. „Bitte nach oben kommen“, stand auf einem Plakat an der Eingangstür. Dort gibt Sitzecken zum Klönen, Kickertische, Regale voller Spielzeug und Beschäftigungsmaterial. „Nach dem Corona-Tief kommen wieder mehr Kinder und Jugendliche zu uns. In der Regel sind die Besucher 8 bis 15 Jahre alt“, berichtet Przelias.

Der Brielower Jugendklub nutzt zwei Räume im Obergeschoss des Bürgerhauses. Quelle: Frank Bürstenbinder

Gleich nebenan hat sich Ines Konzack mit dem Familienzentrum für das Amt Beetzsee eingerichtet. Es gibt ein Büro und ein Beratungsraum, in dem die Koordinatorin Besucher nach Terminvereinbarung empfängt. Pandemiebedingt gab es soziale Kontakte in den vergangenen zwei Jahren nur auf Sparflamme.

Das wird sich auch im Familienzentrum wieder ändern, das ab Herbst Babymassagen in Brielow anbieten will. Ansonsten ist Ines Konzack zwischen Havel und Beetzsee mobil unterwegs, um Treffs und Veranstaltungen auch in anderen öffentlichen Räumen durchzuführen.

Ines Konzack leitet das Familienzentrum für das Amt Beetzsee. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dritter ständiger Nutzer des Bürgerhauses, das am Sonntag mit knapp 100 Gästen eingeweiht wurde, ist die Ortsgruppe der Brielower Landfrauen. Der Verein um Vorsitzende Bärbel Saemann nutzt den Anbau, der 2005 als Krippenbereich dem historischen Bauwerk angefügt wurde, als ständigen Treffpunkt. Die fleißigen Landfrauen kümmerten sich wie schon beim Hexenfeuer am Vortag auch am Sonntag um Kaffee und Kuchen für die vielen Gäste, die erstmals im Mehrzweckraum Platz nahmen.

Beetzsee-Bürgermeister Torsten Richter bedankt sich bei den ehrenamtlichen Helferinnen Sabine Rudert und Kerstin Lowisch (r.) Quelle: Frank Bürstenbinder

Dabei handelt es sich um zwei ehemalige Klassenräume aus der Erbauungszeit des ehemaligen Schulhauses von 1892. Mit einem Wanddurchbruch wurde im Zuge des Umbaus ein großzügiger Veranstaltungsbereich geschaffen, dessen Wände aktuell Fotografien von Anita Reinsch aus Päwesin schmücken. Der neu möblierte Mehrzweckraum kann von Privatleuten für Veranstaltungen und Familienfeiern angemietet werden. Zuständig sind dafür die beiden Brielowerinnen Sabine Rudert und Kerstin Lowisch, bei denen sich Beetzsee-Bürgermeister Torsten Richter für ihr Engagement bei der Einrichtung des Raumes und der Ausstattung der Küche bedankte.

Die Landfrauen kümmerten sich um Kaffee und Kuchen für die Besucher. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit dem Durchschneiden eines rot-weißen Bandes hatte Brielows Ortsvorsteher Martin Wetzel am Sonntag das Bürgerhaus für die Öffentlichkeit freigegeben. Zuvor erinnerte er an die ehemalige Nutzung des Gebäudes als Dorfschule und Kita: „Generationen von Brielowern haben hier lesen, schreiben und laufen gelernt. Freuen wir uns auf eine neue Nutzung für alle Bürger.“

Von Frank Bürstenbinder