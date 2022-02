Brandenburg/H

Zwei berauschte Fahrer hat die Polizei am Montag in Brandenburg an der Havel aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 9 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten am Zentrumsring/Ecke Bauhofstraße einen E-Scooter-Fahrer.

Sein Verhalten ließ auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis.

Kurz vor 12 Uhr stoppten Polizisten im Veilchenweg einen Skoda. Auch hier verhielt sich der Fahrer so, als stehe er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin.

Beiden Männer wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem mussten sie eine Blutprobe abgeben, um den definitiven Drogengehalt in ihren Körpern bestimmen zu können.

Von MAZonline