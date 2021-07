Brandenburg/H

Renate und Klaus Lau kommen von ihrem zweiten Impftermin aus dem Stahlpalast, zwischen ihnen geht der dreijährige Enkel. Der Bundeswehrsoldat am Einlass hält das Trio kurz an. „Darf er Süßes bekommen?“ Als die Großeltern nicken, zaubert der Reservist eine Tüte Gummibärchen aus einer Papiertasche und gibt sie dem Jungen. Alle strahlen.

Schnell und unkompliziert

Während der Kleine genüsslich kaut, erzählen die Erwachsenen, wie rasch und unkompliziert es im Impfzentrum das Impfprozedere gehandhabt wird. „Die erste Impfung mit Moderna war im Juni, da hatten wir schon den Termin für heute bekommen. Alle Mitarbeiter sind außerordentlich freundlich, es ist perfekt organisiert“, sagt Renate Lau.

DRK-Logistiker Sebastian Aquilera Rodriguez sortiert BionTech-Impfstoff, der für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren verwendet wird. Quelle: André Wirsing

Beide mRNA-Impfstoffe

Die Süßigkeiten stammen meist von dankbaren Impflingen, erzählt Carolin Tessmer vom DRK-Team, der Kreisverband leitet federführend das Impfzentrum, dass seit Monatsbeginn in städtischer Trägerschaft ist. Seit vergangener Woche darf jeder auch ohne Termin herkommen und bekommt seine Impfung. Zurzeit gibt es zwei Impfstoffe, beide auf mRNA-Basis: Moderna für Erwachsene und BionTech für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren.

100 Impfungen am Tag

Und man kann kaum schneller zu einer Schutzimpfung kommen als hier: Etwa 100 Impfungen werden am Tag verabreicht, in den Hochzeiten waren es 800 bis 900. Die meisten Menschen haben einen Termin, etwa 20 kommen am Tag ohne Voranmeldung. Lange warten muss niemand, obwohl derzeit nur eine von sechs Impfstraßen in Betrieb ist.

Der Arzt kommt aus Berlin

Hier ist das Reich von Sebghatullah Jawid. Der noch junge Arzt hat schon in den Berliner Impfzentren in Tegel, im Velodrom (Pankow) sowie in Tempelhof gearbeitet, dann Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg gesucht. Die KVBB vermittelte ihn nach Prenzlau, Eberswalde, Frankfurt (Oder), schließlich nach Brandenburg an der Havel. Hier gefällt es ihm, das DRK hat ihn schon fest für mindestens die kommenden zwei Wochen verpflichtet.

Sebghatullah Jawid ist derzeit als einziger Arzt im Impfzentrum Stahlpalst tätig. Quelle: André Wirsing

Bedarf an Aufklärung

Der Arzt hat Unterschiede zwischen den Patienten festgestellt. Bei der Erstimpfung würden vor allem die Menschen der Altersgruppe 30-50 viele Fragen stellen, weniger die jüngeren und älteren Menschen. Bei der Zweitimpfung stelle sich das ein wenig anders dar: „Einige haben sich vorher belesen. Aber gerade ältere Menschen, welche bei der Erstimpfung den AstraZeneca-Impfstoff bekamen und nun wechseln sollen, sind verunsichert. Sie haben oft eher den Fernseher als das Internet als Informationsquelle – und in den Talkshows werden sie mit vielen Widersprüchen konfrontiert. Da haben das Robert-Koch-Institut und die Bundesregierung zu wenig die Vorteile der Kreuzimpfung kommuniziert.“ Man hätte die Vorteile des Wechsels besser erklären können.

Unzureichende App

Auch habe es gehakt beim Impfnachweis für Menschen, die bereits an Corona erkrankt waren, schon Antikörper aufbauen konnten und daher nur eine Impfung brauchten. Die habe sich beispielsweise in der offiziellen Corona-Warn-App lange Zeit nicht einscannen lassen, weil diese anfangs nur zwei Impfungen akzeptierte. Nun ist das behoben. Die CovPass-App hingegen habe von Anfang an tadellos funktioniert.

Menschen die Angst nehmen

Jawid versucht den Menschen, die Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung – bei den mRNA-Vakzinen meist nach der zweiten Spritze – zu nehmen. „Ich erläutere ihnen, dass Ängste etwaige Wirkungen und Schmerzen nur verstärken.“

Hilfe auch in anderen Sprachen

Gut aufgestellt ist das Impfzentrum auch für Menschen, für die Deutsch nicht Muttersprache ist. „Ich habe auch schon ausgeholfen“, sagt Paula Ballote Johannson – die DRK-Mitarbeiterin, die sonst die Termine koordiniert, spricht neben Deutsch, noch Englisch, Spanisch und Schwedisch. Und der Arzt ist in Afghanistan geboren, er spricht Persisch, kann sich also mit Menschen aus Afghanistan oder dem Iran sehr gut verständigen.

„Alle Frage- und Aufklärungsbögen, alle Infoblätter haben wir mittlerweile in zwei Dutzend Sprachen. Wir können uns also verständigen, notfalls mit Händen und Füßen“, sagt Carolin Tessmer.

Den QR-Code gibt’s sofort

Ein Vorteil des Impfens im Impfzentrum ist zudem, dass die Menschen sofort nach dem Impfen den QR-Code mitbekommen, den sie als Impfnachweis vorzeigen oder in die Warn- beziehungsweise CovPass-App übertragen können, sagt DRK-Sprecherin Nicole Grabow. „Das machen wir auch bei den mobilen Impfständen wie am Wochenende in Hohenstücken so.“ Die Aktion sei mit 235 Geimpften ein voller Erfolg gewesen und soll schnell an anderen Stellen in der Stadt wiederholt werden. Dazu spreche sich das DRK mit dem Klinikum noch in dieser Woche ab.

Gummibärchen wirken Wunder

„Wahrscheinlich wird es besser klappen, wenn wir so zu den Menschen hingehen.“ Überlegt werden auch andere Impfanreize wie Gutscheine oder kleine Gaben. Auch eine Tüte Gummibärchen wirkt manchmal Wunder.

Von André Wirsing