Jeserig

Bei Wind und Wetter sind sie unterwegs. Ihr Arbeitsplatz kann eine staubige Straße oder eine verwilderte Grünanlage sein. Auf sie warten eisglatte Gehwege und vermüllte Bushaltestellen. Ein Job im Bauhof ist nichts für eine Frau. Wer so denkt, ist wohl von gestern. Carolin Köpper-Jacobi (34) ist die jüngste Neueinstellung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel). Nicht irgendwo am Schreibtisch oder im Außendienst mit dem Knöllchenblock in der Tasche. Die gelernte Gärtnerin verstärkt seit dem Jahreswechsel das Grünpflegeteam der Kommune, das zusammen mit den Bauleuten und der Hausmeistergruppe den in Jeserig ansässigen Bauhof bildet. Eine Frau unter elf Männern.

Mit Traktorschein

Carolin Köpper-Jacobi ist eine echte Allroundkraft, die sich mit Technik auskennt. Während andere lieber Laptops hochfahren, füllt die Jeserigerin ihre Stihl-Motorsäge mit Öl und Benzin auf. Auf Anhieb springt das Werkzeug an. Neben Astschere und Handsäge das wichtigste Arbeitsgerät der grünen Bauhofleute. Einen Dienstwagen braucht sie nicht. Sie kann Lkw fahren und hat einen Traktorschein. Damit kann die junge Frau auch den 90 PS starken John Deere steuern, den die Gemeinde erst vor wenigen Wochen in Dienst gestellt hat. Unter anderem zum Streuen und Räumen. „Wird der Winterdienst wieder aktuell, müssen wir aus allen drei Teams in den Bereitschaftsdienst“, berichtet die neue Mitarbeiterin.

Jugendwartin in Jeserig

Gut aufgenommen worden sei sie von den männlichen Kollegen. Dass es in deren Arbeitswelt auch mal derber zugehe, gehe in Ordnung Den Umgang mit Männern sei sie gewohnt, erzählt Carolin Köpper-Jacobi, die in der Gemeinde keine Unbekannte ist. Als Jugendwartin kümmert sie sich um die Nachwuchsarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Jeserig. Sich Gehör zu verschaffen, gehört auch in diesem Ehrenamt zum selbstbewussten Auftreten einer Frau. Wie sie zu ihrem neuen Job kam, ist schnell erzählt.

Carolin Köpper-Jacobi macht ihre Kettensäge startklar. Quelle: Frank Bürstenbinder

Seit Jahren wächst der Bauhof von Groß Kreutz (Havel) an Personal und Technik auf. Bei einer neuen Stellenausschreibung zögerte die in Bochow aufgewachsene Gärtnerin nicht lange. Ihr letzter Arbeitsplatz war der Neue Friedhof in Potsdam. „Eine schöne Arbeit. Aber ich wollte mir die tägliche Fahrerei ersparen. Außerdem war man bei der Pflege der Grünanlagen ziemlich allein unterwegs“, erinnert sie sich. Als sie den Zuschlag für die Stelle im eigenen Dorf erhielt, war die Freude groß wie ein Sechser im Lotto. Ihr Wohnhaus liegt gleich um die Ecke vom Betriebssitz.

Früher Fußball gespielt

In der Gemeinde und ihren acht Ortsteilen kennt sich Carolin Köpper-Jacobi bestens aus. Zwischen Emster und Havel ist sie groß geworden, hat in Deetz und später in Brandenburg Fußball gespielt. Bei Havelobst in Bochow ließ sie sich zur auf Obstbau spezialisierten Gärtnerin ausbilden. Dort wäre sie wohl heute noch, wäre ihr einstiger Arbeitgeber am Markt geblieben. „Aber das ist Geschichte. Im Bauhof kann ich mir vorstellen alt zu werden. Körperlich schwere Arbeit bin ich ja gewohnt“, sagte die neue Mitarbeiterin der MAZ, die die Damentoilette in Jeserig ganz für sich allein hat.

Banane im Kübel

Das Team der Grünflächenpflege kümmert sich in allen Ortsteilen und auf den Friedhöfen um die Pflege von Grünanlagen, Bäumen und Sträuchern. Auch die Abfallentsorgung fällt in den Verantwortungsbereich. Unterwegs ist die Gärtnerin mit ihren Kollegen zudem auf dem Havelradweg, für dessen Unterhaltung die Gemeinde zuständig ist. Privat gärtnert Carolin Köpper-Jacobi gerne auf dem Grundstück rund um das eigene Heim, das sie mit ihrer Ehefrau Sarah bewohnt. Besonders stolz ist sie auf eine Bananenpflanze im Kübel, die es schon mehrfach zu Früchten gebracht hat.

Von Frank Bürstenbinder