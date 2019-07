Brandenburg/H

Einige Jahre sind ins Land gegangen, doch nun wird gebaut im kleinen Neubaugebiet des Brandenburger Ortsteils Gollwitz. Am Scheppersteig stehen Baukran und Baumaschinen, denn dort entstehen nach Auskunft von Ortsvorsteherin Nicole Näther ( SPD) voraussichtlich sechs bis acht Eigenheime. Ursprünglich waren sogar einmal acht bis zehn Parzellen vorgesehen.

Mit Artur Heldt ( FDP), ihrem langjährigen Mitstreiter im Ortsbeirat, habe sich lange um eine Lösung für das Areal bemüht, berichtet die Ortschefin. Dort verfielen über Jahre die vier Gewächshäuser der ehemaligen Gärtnerei. Die überall herumliegenden Scherben stellten eine permanente Gefahr da.

Abriss vor gut vier Jahren

In einer Ortsvorsteherrunde erreichte Näther, dass die damalige Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann ( CDU) sich ebenfalls bemühte. Vor gut vier Jahren ließ die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG) die baufälligen Gebäude am Scheppersteig tatsächlich abreißen.

Bauland für acht bis zehn Einfamilienhäuser sollte entwickelt werden, teilte der Immobilien-Dienstleister des Bundes seinerzeit mit. Im nächsten Schritt war eine Klarstellungssatzung notwendig. Denn die Fläche der einstigen Gärtnerei lag bis dato im Außenbereich, in dem keine Bebauung möglich ist.

Außenbereich wird zu Bauland

Die BVVG als vormalige Eigentümerin schrieb die parzellierten Baugrundstücke in der jüngeren Vergangenheit aus, sodass private Häuslebauer zum Zuge kamen, sowohl aus Gollwitz als auch von außerhalb.

Nicole Näther ist zufrieden, dass der einstige Schandfleck verschwunden ist und nun gebaut wird. Allerdings sind der Ortsvorsteherin die Diskussionen im Ort über die Art der Bebauung in der kleinen Straße nicht verborgen geblieben.

Diskussionsstoff im Dorf

Für Diskussionsstoff sorgt der „Townhouse-Stil“ der neuen Eigenheime: Ob und wie er zu Gollwitz passt, weil er nicht der ortsüblichen Bebauung entspricht.

Die 1956 unter dem damaligen LPG-Vorsitzenden Erich Schadebrodt aufgebaute Gollwitzer Gärtnerei mit ihren einst bis zu zwanzig Beschäftigten ist in jedem Fall Geschichte. Sie war schon in den ausgehenden 90-er Jahren am Ende.

Von Jürgen Lauterbach