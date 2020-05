Brandenburg/H

In der Nacht zum 1. Mai 1945, als Brandenburg an der Havel von der Roten Armee besetzt war und die Waffen schwiegen, brannte die Weinhandlung Wiesike und angrenzende Häuser in der Plauer Straße zwischen der Huckstraße und dem Plauer Torturm nieder. Im großen Weinkeller der Handlung hatten Sowjetsoldaten in dieser Nacht ihr Kriegsende gefeiert.

Als Ursache ist eine umgefallene Kerze möglich. Eine Nachfahrin der Familie kennt eine andere Version. Einer dieser Soldaten sei durch die Wohnräume der Wiesikes gezogen und habe in einem Kleiderschrank eine BDM-Uniform mit Hakenkreuz entdeckt. Diese habe er angesteckt, in den Schrank zurückgeworfen und sei wieder in den Keller trinken gegangen.

Anzeige

Die Weinhandlung der Familie Wiesike befand sich in der Plauer Straße in Brandenburg an der Havel - hier auf einer Ansichtskarte aus den 1930er Jahren. Quelle: Repro: Sammlung Hesse

Weitere MAZ+ Artikel

Von Heiko Hesse