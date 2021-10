Im Stadtmuseum können die Brandenburger ihre eigene Stadt entwerfen

Brandenburg/H

Die Ausstellung „Stadtwende“ im Frey-Haus in der Ritterstraße läuft – und passend dazu lädt das Stadtmuseum zum Aktionstag der Museen in der Region „Feuer und Flamme“ ein: am Samstag, 30. Oktober, können Besucher von 13 bis 18 Uhr an einer eigenen Stadt bauen.

„Einen groben Bauplan gibt es bereits, den wir gemeinsam mit Ihnen und euch mit Leben füllen wollen. Bislang sorgen nur der Dom, die St. Johannis- und die St. Katharinenkirche für eine Orientierung auf dem Stadtplan aus buntem Karton, dazwischen ist aber noch viel Platz für neue Ideen und eigene Häuser. Wie wollen wir leben? Und wem gehört die Stadt? Diese Frage stellt auch die Wanderausstellung des Projektes ’Stadtwende’“, schreibt Museums-Leiterin Anja Grothe in einer Mitteilung dazu. Es sollen Antworten mit den Gästen gefunden werden: „Wer Spaß am Basteln und Gestalten hat, ist in am Samstag in der Stadt-Werkstatt genau richtig“, heißt es. Während die einen basteln, können sich demnach die anderen einer Führung durch die „Stadtwende“-Ausstellung anschließen: Um 14 Uhr und um 16 Uhr führt Grothe durch die Schau und beantwortet Fragen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Freundeskreis Stadtmuseum wird auch da sein und Schallplatten und „Kulturspiegel“, die es bislang doppelt und dreifach in der Museumssammlung gab, gegen eine Spende an Interessierte abgeben. Mit dem Erlös wird die Vermittlungsarbeit des Stadtmuseums unterstützt, zum Beispiel für Veranstaltungen mit dem Museumskoffer.

Der Eintritt in das Stadtmuseum im Frey-Haus ist am Aktionstag frei.

Von MAZ