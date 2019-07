Brandenburg/H

Der Traum vom ersten Seifenkisten-Rennen treibt Fabian Mellendorf an. Der Brandenburger testet in der Kreativwerkstatt des Industriemuseums, wie stabil Sitz, Schrauben und Reifen seiner Rennmaschine sind und tüftelt. Das neue Fahrzeug tauft er auf den Namen „Win a Flash“ und hat dafür mehrere Gründe.

Zur Galerie Kinder und Jugendliche kämpfen am 27. Juli bei einem Seifenkistenrennen am Brandenburger Industriemuseum um die Bestzeit. Noch werden Tüftler gesucht, die neue Fahrzeuge bauen.

Puzzlearbeit in der Werkstatt

„Meine Seifenkiste soll einschlagen, wie der Blitz und mindestens so schnell sein, dass ich am Ende gewinne“, sagt der 13-Jährige der MAZ. Anschließend schnappt sich der Jugendliche sein Werkzeug und will die Bestandteile der Seifenkiste „wie ein Puzzle zusammensetzen.“ Die Rennmaschinen entstehen aus Grobspannplatten, Stahlwerk-Schrott und alten Damenrädern, bei denen Tüftler die Rahmen der Drahtesel zersägen und sie anschließend neu verwerten.

Rennkisten werden nicht geblitzt

Noah Biele überprüft währenddessen die Fortschritte in der Kreativwerkstatt genauer, denn der 14-Jährige nahm bereits zweimal am Seifenkistenrennen teil. Im Jahr 2018 baute er einen sogenannten Trecycykletox. Die Wortschöpfung kombiniert einen Mix aus drei Rädern, Recycling und einer „toxischen Wirkung des Gefährtes auf die Konkurrenz mit Verbrennungsmotor.“

„Es macht einfach Spaß, etwas Neues zu erschaffen“, sagt der Brandenburger und betont, dass seine Rennmaschine Geschwindigkeiten um die 20 Kilometer pro Stunde erreicht. Geblitzt wurde beim Rennen im letzten Jahr niemand. „Aber wenn die Teilnehmer das schaffen, haben sie meinen Respekt“, sagt Biele.

Neue Herausforderung für Tüftler

Die Tüftler stehen in diesem Jahr erstmals vor einer neuen Herausforderung. Denn anders als bei herkömmlichen Seifenkisten sollen ihre Rennmaschinen mit Pedalantrieb und Lenkung ausgestattet werden. „Das ist eine knifflige Aufgabe“, sagt Museumsleiter Marius Krohn.

Er betont, wie schwer es sei, für die Kisten einen Mix aus Mobilität und Stabilität zu finden und die Lenkung auszubalancieren. Die Konstrukteure arbeiten für den Bau der Lenkung mit Winkelstahl, Maschinenschrauben, Muttern, Flacheisen, Grobspannplatten, einer Theaterlatte, Schrauben, Unterlegscheiben, Lochband und Vogelrollen.

Ideen für Bremsen benötigt

Eine weitere Lösung müssen Seifenkisten-Enthusiasten für die Bremsen ihrer Maschinen finden. Denn aktuell haben die zur Verfügung stehenden Fahrräder nur eine Kettenschaltung, bei denen kein Rücktritt möglich ist. „Du kannst zwar losrasen, wenn du dann aber an die Wendestelle kommst, kann es brenzlig werden“, sagt der 39-Jährige. Er ist aber zuversichtlich, dass jeder der Rennteilnehmer eine Seifenkiste baut, die funktioniert.

Fabian Mellendorf arbeitet gedanklich schon an Lösungen, verrät aber noch keine Details. Am 27. Juli erfährt er, ob sein Plan aufgeht, denn dann duellieren sich Kinder und Jugendliche ab 14 Uhr beim Seifenkistenrennen um die Bestzeit. Die 450 Meter lange Strecke verläuft entlang der Stahlwerkshalle bis zum Eingang des Recyclingparks und zurück. Fünf Teams treten mit jeweils zwei Mitgliedern zum Wettbewerb an, der im Rahmen des Oldtimer-Motorsport- Treffen stattfindet.

Bis dahin will Fabian Mellendorf in der Kreativwerkstatt erfinderisch sein. „Ich benutze gern mein Gehirn und mag die Geschwindigkeit. Ab und zu braucht man ja ein bisschen Adrenalin“, sagt der Jugendliche der MAZ.

Die Organisatoren des Seifenkistenrennens suchen noch Jugendliche, die vom 22. bis 26. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr an neuen Rennmaschinen tüfteln. Die Bastler sollten idealerweise zwischen 10 und 14 Jahre alt sein und Lust haben, in der Kreativwerkstatt des Brandenburger Industriemuseums zu arbeiten. Die Bastler werden kostenlos verpflegt und zahlen keine Teilnahmegebühr. Anmeldungen sind sowohl per E-Mail an stahlmuseum@aol.com als auch telefonisch unter 03381304646 möglich.

Von André Großmann