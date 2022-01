Brandenburg an der Havel - Im Überblick: Das sind die Grundschulen in Brandenburg an der Havel

Unzählige Eltern müssen sich entscheiden: Welche Grundschule sollen ihre Kinder ab Sommer 2022 besuchen? Durch die Pandemie finden viele Tage der offenen Tür nicht statt oder wurden auf online umgestellt. Die MAZ gibt einen Überblick.