Im alten Stahlwerk sind die Dinos los

Brandenburg/H

Es bildeten sich immer wieder kleine Schlangen an der Kasse der Dinosaurierausstellung, die am Wochenende im Industriemuseum Station machte. Viele kleine Besucher wollten die Giganten sehen, die schon vor über 230 Millionen Jahren unsere Erde bevölkert haben.

Mit 29 Modellen angetreten

Jeremy Leidigk (21), Mitbegründer und Juniorchef des kleinen Familienunternehmens aus dem Fränkischen Feuchtwangen, hat dazu 29 Dinos unterschiedlicher Größe und Beweglichkeit nach Brandenburg gebracht und auf reichlich 1000 Quadratmeter im Eingangsbereich des Industriemuseums aufgebaut.

Jeremy Leidigk ist Chef der Dinosaurierausstellung. Quelle: Petra Müller

Die Modelle sind liebevoll arrangiert und bilden einen beeindruckenden Kontrast zur stählernen Kulisse des Industriemuseums. Leidigk erzählt, dass er seit seiner Kindheit ein großer Fan dieser großen Tiere ist und sich in seiner Freizeit viel Wissen über ihre Geschichte angeeignet hat. Später wollte er damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Gemeinsam mit seinem Vater hat er dazu recherchiert.

Hüpfburg zum Austoben

Vor drei Jahren, als er 18 wurde, gründeten beide ihre „Welt der Dinosaurier- eine lehrreiche Ausstellung für Groß und Klein“. Nicht alle Ausstellungsstücke können in ihrer natürlichen Größe dargestellt werden. Viele Modelle wären in realer Größe gebaut, bis zu zehnmal größer. In einer Kino-Ecke werden deshalb informative Filme gezeigt, die auch wissenschaftlich fundiertes Wissen vermitteln. Für die ganz Kleinen gibt es auch eine Dino-Hüpfburg zum Austoben.

Auf der Dinosaurierausstellung im Industriemuseum: Jeremy Leidigk überrascht Ayden Finnley Franz und Jannik Herm mit einer Handpuppe. Quelle: Petra Müller

An neun Monaten im Jahr ist das kleine Familienunternehmen damit an jedem Wochenende in einer anderen Stadt Deutschlands unterwegs. Dabei legen sie mit den Fahrzeugen ihres Fuhrparks rund 100 000 Kilometer zurück. Sie denken darüber nach, ihre Ausstellung im nächsten Jahr auch im europäischen Ausland zu zeigen. Kollegen hätten in Polen schon sehr gute Erfahrungen gemacht.

Im Kostüm unterwegs

Drei Wanderausstellungen über Dinosaurier sind gegenwärtig in Deutschland auf Tour. Dazu kommen noch einige feste Ausstellungen. Da muss man sich etwas einfallen lassen, um gegen die Mitbewerber bestehen zu können. Der junge Mann ist deshalb stündlich mit einer Dinosaurier-Handpuppe im Publikum unterwegs, um die kleinen Besucher zu unterhalten. In Aktion ist auch ein Mitarbeiter, der im Dinosaurierkostüm zwischen den Besuchern umherläuft und für Spaß sorgt.

Wo früher der Stahl floss, machen sich die Dinosaurier breit. Quelle: Petra Müller

Manchem der kleinen Besucher, die meist zwischen vier und acht Jahre alt sind, muss er da auch ein bisschen Angst vor den großen Tieren nehmen. Nante Spielmann aus Plaue traut sich darum erstmal nur auf Papas Arm an das große Tier. Er findet aber die großen mutigen Tiere toll. Auch die fünfjährigen Brandenburger Ayden Finnley Franz und Jannik Herm, sind beim Anblick des Riesen erstmal vorsichtig, obwohl beide große Dino-Fans sind.

Show kann öfter kommen

Die Mutter und Tante der beiden Jungen, Shirley Franz, ist begeistert von der Ausstellung. Sie kann sich gut vorstellen, dass die Saurier wirklich einmal so aussahen und freut sich, dass die Kinder die Tiere auch anfassen können. Dabei wünscht sich die Erzieherin, dass die Verantwortlichen der Stadt derartige Attraktionen für Kinder häufiger nach Brandenburg holen.

Von Petra Müller