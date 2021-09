Brandenburg/H

„Brandenburg an der Havel ist echt praktisch“, so beginnt Heiko Hesse seinen neuen kleinen Reiseführer und begründet es so: „Wer eine Runde durch die Stadt mit ihren Sehens-und Merkwürdigkeiten drehen will, läuft im Kreis.“

Eine runde Sache also. Genau wie die abwechslungsreiche Sammlung Brandenburger Geschichten. Praktisch ist vor allem auch das schmale Bändchen selbst. Es ist angenehm leicht, passt locker in die Hosentasche und heißt „Brandenburg im Dutzend“.

Führungen durch Brandenburg an der Havel

Man kennt das ja: Touristische Reiseführungen sind hochinteressant. Doch egal, ob der Nachtwächter, das Marktweib oder der gute alte Baedecker hinzugezogen werden, man staunt, lacht, ist beeindruckt, doch die Konzentration lässt schnell nach und am Ende bleibt nicht viel im Gedächtnis.

Der Turm der Katharinenkirche: Gut zu erkennen sind die Balkone, hinter denen sich die Türmerwohnung befand. Quelle: Heiko Hesse

Weniger ist mehr, ist da ein nicht außer acht zu lassende Ratschlag. Genau deshalb sind die zwölf kurzen Geschichten von Heiko Hesse, die man wie einen Spaziergang im Plauderton erleben kann, so wohltuend. Als liefe man mit einem guten Freund durch die Stadt, der immer mal kurz innehält, auf ein Gebäude oder einen Ort deutet und sagt: „Wusstest du eigentlich, dass..?“

Der erste Science Fiction der Welt

Nun werden ortskundige und geschichtsbewanderte Brandenburger natürlich um den spektakulären Turmsturz der St. Katharinenkirche wissen und auch dass der Roland nicht immer vor dem Altstädtischen Rathaus stand. Aber ein 550 Jahre altes Einhorn? Ein Science-Fiction-Autor, der lange vor Jules Verne und Mary Shellys „Frankenstein“ Zukunftsvisionen beschrieb? Oder ein Theaterbrand, der den mutmaßlichen König von Frankreich ans Licht brachte? Ganz ehrlich, das wissen nur sehr wenige.

Es sind Geschichten, die neugierig machen. Geschichten, die locker und leicht erzählt sind und zum Beispiel beginnen mit: „Neugierige Kinder können Leben retten.“

Heiko Hesse erzählt, als wäre er dabei gewesen. Man lernt die Jungen Klaus Klinderberg und Heinrich Winter kennen oder den Kunstpfeifergesellen Antonius Störtewein. Wie der alte General Fouqué seine Beisetzung probte oder warum die steinerne Galatea mitsamt Tritonen und Delfin nach Brandenburg gekommen sind.

Es sind gut recherchierte, aufs Wesentliche beschränkte Geschichten, die von detailliertem, historischem Hintergrundwissen und der Liebe zur Havelstadt zeugen. Das ist ganz feine Erzählkunst.

Kleine Tour zum Start Als Präsentation von „Brandenburg im Dutzend“ laden die Macher des Buches zu einer Mini-Tour ein. Treffpunkt ist am 7. Oktober um 18 Uhr an der Johanniskirche. Weitere Infos gibt es beim Autoren unter hesse-will@t-online.de

Dem MAZ-Redakteur, Autor, Stadtführer und Heimatforscher Heiko Hesse stand die Brandenburger Agentur freivonform zur Seite. Sie hat das Layout und die Titelgestaltung übernommen. Kommunikationsdesigner Christian Kunkel hat die Arbeit am Buch sichtlich Freude bereitet.

Fischerboote am Mühlendamm auf einer 100 Jahre alten Ansichtskarte: Hier wäre Gustav Noske als Kind beinahe ums Leben gekommen, erzählt das Buch. Quelle: Sammlung Hesse

Entstanden ist die Idee im vergangenen Jahr. „Es gibt keinen Reiseführer in dieser Art“, stellten Heiko Hesse und Christian Kunkel fest. Wir brauchen einen Stadtführer. Keinen Marco Polo, sondern etwas kleines, praktisches, das auch als Souvenir taugt. Also warum nicht selber machen?

Gesagt, getan. Beide haben sich bewusst für ein gedrucktes und kein digitales Produkt entschieden. „Print ist nicht tot“, sagt Christian Kunkel und dass man am Smartphone oftmals sehr schnell abgelenkt ist.

Das kleine Format des Buches mit dem Softcover ist benutzerfreundlich und passt tatsächlich in die Hosentasche. Alle Fotos stammen aus der umfangreichen Sammlung des Autors. Ein kleiner Stadtplan, auf dem die zwölf Stationen des Stadtrundgangs markiert sind, hilft bei der Orientierung.

Vorder- und Rückseite des Buches „Brandenburg im Dutzend - die erste Tour" Quelle: promo

Der Autor und Heimatforscher Heiko Hesse hat sich bewusst gegen jeglichen Anspruch von Vollständigkeit entschieden. Viel mehr bietet das Format „Brandenburg im Dutzend“ die Möglichkeit, daraus eine fortlaufende Reihe werden zu lassen. Und er hat auch gleich Ideen: Ein Dutzend Orte am Marienberg oder zu den Spuren von Loriot. Dabei betont Hesse, dass auch andere Autoren sich an dieser Idee beteiligen könnten. „Archäologen, Historiker, es gibt viele Menschen, die sich in der Stadt gut auskennen und die Lust haben, zu schreiben.“

Somit ist das Buch vielleicht das erste Exemplar einer beginnenden Serie. Sammler also aufgemerkt.

500 Exemplare wurden bisher gedruckt. Sie sind bislang in den beiden Brandenburger Buchhandlungen und beim Autor selbst erhältlich. Mit einem Preis von 7,95 Euro eignet sich das kleine Buch hervorragend als Souvenir.

Von Ina Schidlowski