Immer mehr Menschen in Brandenburg leiden unter seelischen oder nervlichen Krankheiten

Brandenburg/H

Behinderte Menschen gehören zu einer sehr großen Bevölkerungsgruppe in Brandenburg an der Havel. Jeder fünfte Mensch in der Stadt ist auf die eine oder andere Weise behindert. Frauen und Männer in etwa gleichermaßen.

Nach den aktuellsten Zahlen, die der Brandenburger Stadtverwaltung vorliegen, sind mehr als 14.000 der 72.000 Einwohner der Stadt behindert.

Der Anteil liegt knapp unter 20 Prozent und ist 2019 abermals leicht gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Bericht zum Teilhabeplan 2020 hervor, den der Sozialbeigeordnete Wolfgang Erlebach (Linke) vorgelegt hat.

1400 Einwohner gelten als hilflos

Ungefähr 6000 Frauen und Männer in der Stadt sind demnach erheblich oder außergewöhnlich gehbehindert. 2800 Brandenburger müssen ständig begleitet werden, fast 1400 gelten als hilflos. Etwas mehr als 200 Brandenburger sind blind, etwas mehr als 100 gehörlos.

Von den mehr als 10.000 schwer behinderten Menschen in der Stadt ist der Anteil von Frauen und Männern etwa gleich hoch. Doch auffallend ist, dass bis zum 65. Lebensjahr mehr Männer als Frauen den Status einer anerkannten Schwerbehinderung erhalten.

Vom 65. Lebensjahr an ist das Verhältnis genau umgekehrt. Deutlich mehr Frauen als Männer haben im höheren Lebensalter eine Schwerbehinderung.

500 Brandenburger von Geburt an behindert

Allgemeine Krankheiten sind mit großem Abstand die Hauptursache einer Schwerbehinderung. Angeborene Behinderungen spielen zahlenmäßig eine eher untergeordnete Rolle als Ursache einer schweren Behinderung.

Ungefähr 500 Brandenburger sind von Geburt an behindert. Etwa 40 Frauen und Männer sind im Jahr 2019 aufgrund von Berufskrankheiten oder -unfällen behindert gewesen, 70 wegen anderer Unfälle.

Bei den Erkrankungen am Stütz- und Bewegungsapparat sind Frauen zu einem Fünftel mehr betroffen als Männer. Auch Erkrankungen der Augen, Ohren und Sprache sind bei Frauen häufiger als bei Männern.

„Auf 150 Prozent explodiert“

Hingegen sind Männer bei der Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems mit 63 Prozent häufiger als schwerbehindert eingestuft, erklärt Erlebach in seinem von der Sozialverwaltung erstellten Bericht.

Die meisten anerkannten Schwerbehinderungen haben ihre Ursache in Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane und der sonstigen inneren Organsysteme sowie der geistigen, nervlichen und seelischen Krankheiten.

Bezogen auf letzteres Thema schlägt die Verwaltung in dem ansonsten eher nüchtern gehaltenen Teilhabebericht Alarm: „Die Erkrankungen der geistigen, nervlichen und seelischen und sonstigen Behinderungen sind auf 150 Prozent explodiert“, heißt es.

2500 Menschen in Brandenburg an der Havel sind den Angaben zufolge geistig, seelisch oder nervlich angeschlagen. Männer den Angaben zufolge mehr als Frauen.

Von Jürgen Lauterbach