Immer wieder gerne – Ahne

Brandenburg/H

Darf der das, der Ahne, dieser Schlaks mit seinen Strubbelhaaren und den grauen Bartstoppeln? Darf er einfach so von sich behaupten, dass er eng befreundet ist mit Gott? Immerhin heißt es doch im zweiten der zehn Gebote: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.“ Aber er hat das gesagt, vor Zeugen, am Samstagabend im Fontane Klub. Ist es denn tatsächlich Missbrauch, wenn einer Gott als seinen Freund bezeichnet? Das macht doch jeder Pfarrer, jede Pfarrerin und jeder Priester. Aber die Kirchenmänner und -frauen, die dürfen das. Und wenn die von ihrem Verhältnis zu Gott erzählen, dann passiert das in der Kirche, wo sie kaum einer hört. Sie stellen sich jedenfalls nicht auf eine Bühne und ziehen Gott durch den Kakao, den sie dann nicht einmal selber trinken. Aber es ist nun mal so, der Ahne trinkt eben am liebsten Bier. Und nicht Kakao..

Missbrauch ist es allerdings, wenn Ahne seinen Gott berlinern lässt, dass den Zuhörern Hören und sehen vergeht. Wer hat als Kind von seinen Eltern nicht zu hören bekommen: Rede Hochdeutsch, Kind? Was, wenn jetzt Kinder in Scharen zu ihren Eltern laufen und sie darauf hinweisen, dass Gott ja auch berlinert? Und wie!

Und? Was gibt es noch? Ahne will sich als erster Berliner auf den Mond schießen lassen. Es würden Leute gesucht, die keine Angst vor Spinnen haben, erzählt er. Warum ausgerechnet Spinnen? Was für eine Frage! Man stelle sich doch mal vor, dass da so ein Spinnenphobiker in der Mondrakete sitzt, eine Spinne entdeckt, die sich heimlich an Bord geschlichen hat, und anfängt gellend laut zu schreien. Das könne ja eine Katastrophe auslösen. Beispielsweise einen Angriff von Aliens, weil die irrtümlich vermuten könnten, dass sie angegriffen werden. Nicht auszudenken.

Und gibt es sonst noch was Neues? Ja, Ahne will hipp werden. Hipp? Ja, das hat er neulich beim Busfahren aufgeschnappt. Da habe das eine junge Frau gesagt. Dass sie hipp werden und ab jetzt bewusst einkaufen wolle, erzählt Ahne. Das will er auch, bewusst einkaufen. Obwohl das bewusstlose Einkaufen ihm bisher viel Spaß gemacht hat. Alles wahllos in den Wagen werfen, bis der rappelvoll ist. Und dann zu Hause schauen, was da alles so auftaucht. Makadamia beispielsweise. „Makadamia, das klingt doch wie ein Spiel, mit Ereigniskarte und so, dabei ist das eine Nuss aus Australien“, freut sich Ahne. Aber das ist jetzt vorbei. Er will jetzt auch hipp werden und einen Einkaufszettel schreiben. so wie die junge Frau aus dem Bus.

Ahne hat sich mit Gott verabredet. Die beiden wollen in den Tierpark gehen. Ahne will Möhren mitnehmen für die Eisbären. „Aber die fressen doch gar keine Möhren“, gibt Gott zu bedenken. „Das hat meine Mutter aber gesagt“, insistiert Ahne. Dazu Gott: „Ich bin mir sicher, dass ich für Eisbären keine Möhren vorgesehen habe, denn die wachsen da doch gar nicht, wo die leben.“ „Willst du damit sagen, dass meine Mutter lügt?“ empört sich Ahne. „Im Zoo ist das Füttern sowieso verboten“, sagt Gott. „Für Berliner gildet det nich“, stellt Ahne fest.

Von Ann Brünink