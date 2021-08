Brandenburg an der Havel - Immobilien: Mit welchen Preisen Hauskäufer in Brandenburg an der Havel rechnen müssen

Bei den Preisen für Ein- und Zweifamilienhäuser liegt Brandenburg an der Havel verglichen mit anderen Städten und Regionen Brandenburgs im Mittelfeld. Auch die Preissteigerung fällt eher moderat aus.