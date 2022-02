Brandenburg/H

Es war schon mal billiger, in Brandenburg an der Havel zu wohnen. Dennoch gelten die durchschnittlichen Kaltmieten in der Stadt im Vergleich zu Berlin und ihrem Umland als noch relativ günstig.

In den großen kreisfreien Städten wurde die die Fünf-Euro-Marke bei den Mieten erstmals überschritten. Brandenburg an der Havel liegt mit durchschnittlich 5,11 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete noch ein wenig vor Frankfurt an der Oder mit 5,07 Euro und Cottbus mit 5,05 Euro.

Diese Zahlen hat am Mittwoch Maren Kern bekanntgegeben als Geschäftsführerin des Vereins BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, in dem auch die großen Wohnungsunternehmen der Stadt Mitglied sind. Die BBU-Mitgliedsunternehmen haben einen Marktanteil on knapp einem Viertel aller Wohnungen und 41 Prozent aller Mietwohnungen.

Wohnungsmarkt in Brandenburg an der Havel

Der Dachverband hat am gleichen Tag seinen knapp 250 Seiten starken Marktmonitor vorgestellt, der Daten und Fakten zum Wohnungsmarkt in den beiden Bundesländern enthält und dabei die Lage in den kreisfreien Städten und Landkreisen darstellt.

In Wildau (6,97 Euro pro Quadratmeter), Teltow und Potsdam (jeweils 6,32 Euro sowie Falkensee (6,25 Euro) wohnt es sich am teuersten zur Miete im Bundesland Brandenburg. Potsdam-Mittelmark ist in dieser Hinsicht der teuerste Landkreis mit einer Nettokaltmiete von 5,93 Euro monatlich für den Quadratmeter.

Um immerhin durchschnittlich 15 Cent pro Quadratmeter (3 Prozent) ist die monatliche Kaltmiete in Brandenburg an der Havel bei den Mitgliedsunternehmen in den anderthalb Jahren zwischen den Stichdaten 31. Dezember 2019 und 30. Juni 2021 gestiegen.

Der vermeldete Mietzins von 5,11 Euro in der Stadt bildet dabei den Durchschnitt aller Wohnungen der Mitgliedsunternehmen des BBU unabhängig von deren Alter und Ausstattung ab.

Die Mieten hängen auch vom Alter sowie von der Ausstattung der Wohnungen ab. Quelle: Rüdiger Böhme

Diese Miete liegt unter dem ermittelten landesweiten Mittelwert von 5,41 Euro pro Quadratmeter. In Bad Belzig zu wohnen ist den Angaben zufolge teurer als in Brandenburg an der Havel, weil dort im Mittel 5,32 Euro pro Quadratmeter fällig werden, bei besonders tollen Wohnungen sogar mehr als 9 Euro kalt.

14.545 Wohnungen in der Stadt wurden dabei erfasst. Die Kaltmiete bei bestehenden Mietverhältnissen schwankt dabei zwischen 4,41 Euro und 8,23 pro Quadratmeter Euro im Monat. Die billigsten Wohnungen sind damit billiger als in Frankfurt an der Oder und Cottbus, die teuersten teurer als dort.

Neuvermietungen in Brandenburg an der Havel

Das geschilderte Mietniveau unterscheidet sich von den Beträgen, die bei neuen Verträgen gefordert werden. Brandenburg an der Havel meldete dem Dachverband BBU 1091 Erstmietverträge. Im Durchschnitt verlangten die Wohnungsunternehmen eine Nettokaltmiete von 5,83 Euro pro Quadratmeter.

Allerdings ist die Spannbreite groß. Es gibt eine billige Wohnung, die bei nur 3,03 Euro liegt, für die teuerste hingegen sind 8,25 Euro pro Quadratmeter zu zahlen.

Der Wohnungsmarkt in Brandenburg an der Havel weist im Marktmonitor des BBU einige Besonderheiten auf. Dazu gehört, dass das mittlere Haushaltsnettoeinkommen in der Stadt nach den Berechnungen des Dachverbandes so niedrig liegt wie nirgends sonst im Land Brandenburg. Nämlich bei nur 1875 Euro.

Mehr Wohnungen in Brandenburg an der Havel

Zum Vergleich: In Potsdam-Mittelmark liegt dieses Einkommen den Angaben zufolge um 700 Euro höher. Fast jeder fünfte Haushalt muss angeblich mit weniger als 1000 Euro netto im Monat auskommen.

Der BBU hat in Brandenburg an der Havel zum Stichdatum Ende 2020 genau 13.510 Wohngebäude mit 43.592 Wohnungen erfasst. Das sind 839 mehr, als es im Jahr 2010 waren, was einem Anstieg von zwei Prozent entspricht.

Die durchschnittliche Wohnfläche steig im gleichen Zehn-Jahres-Zeitraum von 69 auf 71 Quadratmeter. In der Stadt wird jede vierte Wohnung vom jeweiligen Eigentümer selbst genutzt, in Potsdam-Mittelmark liegt dieser Anteil sogar bei knapp 60 Prozent.

Leerstand in Brandenburg an der Havel

Beim Abreißen von Wohnungen befindet sich Brandenburg an der Havel im Landesvergleich nicht in der Spitzengruppe der vergangenen zwanzig Jahre. Allerdings teilt der Dachverband BBU mit, dass die Mitgliedsunternehmen in Brandenburg an der Havel in den nächsten Jahren 780 Wohnungen abreißen wollen, mehr als andernorts im Bundesland.

Der Leerstand in Brandenburg an der Havel ist auffällig hoch. Der BBU-Marktmonitor weist für die Stadt eine Quote von 13,7 Prozent aus. Das ist ein fast doppelt so hoher Wert wie in Frankfurt an der Oder und Cottbus und ein Vielfaches der Quoten in Potsdam-Mittelmark (1,6 Prozent) und Potsdam (1,9 Prozent).

Mieter in Brandenburg an der Havel sind sesshaft

Gründe für Leerstand sind in häufig Vermietungsschwierigkeiten, Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten und Mieterwechsel. Apropos Wechsel: Die Brandenburger werden als Mieter immer sesshafter, in der Stadt wie im ganzen Bundesland.

In Brandenburg an der Havel haben sich 7,2 Prozent der Mieter im Jahr 2020 eine andere Wohnung gesucht. Vor zehn Jahren waren es noch 9,3 Prozent.

Der von der MAZ zusammengefasste Marktmonitor lässt sich auf der Internetseite des Dachverbandes BBU finden und zwar hier.

Von Jürgen Lauterbach