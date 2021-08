Brandenburg/H

Corona-Schutzimpfung im Auto ohne das Fahrzeug einmal verlassen zu müssen – ein Impf-Drive-In bieten Stadt, DRK und Klinikum am kommenden Montag, 16. August, in der Zeit von 15.30 bis 18.00 Uhr vor dem Impfzentrum am Stahlpalast an, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

„Am Wochenende wird die komplette Durchfahrtstrecke nebst elektronischer Registrierung aufgebaut, um den reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.“ Impfwillige benötigen lediglich einen Impfpass und ein gültiges Personaldokument. Nach dem Piks bekommen auch alle gleich den QR-Code für das Erfassen in der Impf-Nachweis-App (CovPass beziehungsweise Corona-Warn-App).

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) löse damit sein Versprechen ein, alternative Impfangebote den Menschen zu machen, sagt Penkawa. „Nach den Aktionen in den Einkaufszentren kommt nun das Impf-Drive-In. Nur eine Verlosungsaktion werden wir nicht anbieten.

Von André Wirsing