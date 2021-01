Brandenburg/H

Noch an diesem Montag will die Landesregierung entscheiden, ob am Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel und in anderen kommunalen Krankenhäusern weiter gegen das Sars-CoV-2-Virus geimpft werden darf. Das soll dann mindestens so lange gelten, bis beispielsweise in zwei Wochen das Impfzentrum im Stahlpalast offiziell geöffnet wird.

Druck in der Schaltkonferenz

Oberbürgermeister Steffen Scheller Quelle: JACQUELINE STEINER

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat das Thema bei einer Schaltkonferenz der Landräte und Oberbürgermeister mit dem Brandenburger Gesundheitsministerium angesprochen und davor gewarnt, unnötig Zeit verstreichen zu lassen. „Im Krankenhaus könnten beispielsweise die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste oder auch ältere Patienten, die ohnehin da sind, geimpft werden“, sagt Scheller.

In Brandenburg an der Havel gibt es neben zehn Alten- und Pflegeheimen zwölf ambulante Pflegedienste, die sich um besonders vom Coronavirus gefährdete Menschen kümmern.

Unterstützung von Landräten

Sofort Zustimmung habe der Rathauschef von den Landräten Stephan Loge ( SPD, Landkreis Dahme-Spreewald) sowie Daniel Kurth ( SPD, Landkreis Barnim) bekommen, die ebenfalls auf ein schnelles Impfen drängten. „Der Vertreter von Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft hat uns zugesagt, dass noch am Montag über diese Möglichkeit entschieden wird“, berichtet Scheller aus der Video-Runde.

Bislang habe es geheißen, das sei nicht vorgesehen. Die bisherigen Verträge mit den Krankenhäusern gaben nur her, dass deren Beschäftigte sowie Mitarbeiter der Tochtergesellschaften oder des Rettungsdienstes in den Kliniken geimpft werden. Auch das Impfen der derzeit 20 Mitarbeiter im städtischen Gesundheitsamt sei davon gedeckt gewesen.

Ärzte und Logistik vorhanden

Aber nicht mehr. Geschäftsführerin Gabriele Wolter hatte am Donnerstag angeboten, dass nach dem Impfen der eigenen Mannschaft mit 1409 Dosen in nur vier Tagen auch weitere Menschen geimpft werden könnten bis zum Start des Impfzentrums. Schließlich seien freiwillige Ärzte sowie die nötige Logistik vorhanden, diese Kapazitäten bleiben ungenutzt bis zum Nachimpfungstermin in zwei oder drei Wochen.

Von André Wirsing