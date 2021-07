Impfen tötet nicht! Aber Ignoranz!

Brandenburg/H

Am Klingenberg, unweit der Schule haben Unbekannte wiederholt die Straße mit Parolen beschmiert. „Impfen tötet“, steht da fett und andere Corona-Leugner-Sprüche.

Seit Monaten sind immer wieder frische Graffiti aufgetaucht. Jedes mal wurden diese Parolen tausendfach gesehen. Von Schulkindern oder Pendlern – schließlich war und ist die Straße die Umgehungsstrecke wegen der gesprengten Brücke. Es gibt einige, die sich darüber ärgern, andere, die die Corona-Leugner mit Schulterzucken quittieren. Manche applaudieren.

Beschmierte Straße

Richtig geärgert hat sich der Fraktionschef der Freien Wähler Dirk Stieger. „Warum tut die Stadt nichts dagegen, das da Spinner unsere Straßen beschmieren“, fragt er. Die Frage ist berechtigt, denn es ist ja nicht so, dass das illegale Tun im Rathaus unbemerkt liebe. Doch dort hat man sich dazu entschlossen, das Thema auszusitzen.

Wie die MAZ erfuhr, haben Bürgermeister Michael Müller (parteilos) und Fachbereichsleiter Hans-Joachim Freund in der Leitungssitzung darüber gesprochen. Wie es aus der Bauverwaltung heißt, passiert aus zwei Gründen nichts. Einmal, weil die Entfernung mit Spezialmaschinen teuer sei und weil dass dem Belag schade. Und was ist mit dem Image der Stadt?

Derzeit zahlen Bund, Land und Kommune riesige Summen dafür, die Impfkampagne zum Erfolg werden zu lassen und Corona zu besiegen. Pro Person entstehen in den Impfzentren wohl Kosten von 200 Euro pro Impfling. Weil die Infrastruktur ja weiter vorgehalten werden muss, steigen die Kosten sogar, wenn weniger Menschen kommen.

Aussitzen als falsche Strategie

Sicher, beim Hausarzt ist es weiniger, doch Brandenburg hat nun mal ein Impfzentrum und betreibt es sogar selbst. Dazu kommt eine Werbekampagne für die Impfung aus dem Bundeshaushalt, die Millionen verschlingt. Und die Stadt hat nicht die paar Euro um Parolen zu beseitigen, die das eigene Bemühen konterkarieren?

Das mag man eigentlich nicht glauben. Und letztlich ist auch die Ignoranz der Bauverwaltung eine Schande für die Stadt. Man stelle sich vor, die in roten und gelben Lettern gemalten Schriftzüge würden nicht auf der Straße sondern an der Fassade des Rathauses stehen. Was wäre das für eine Aufregung?

Als vor einem Jahr Demonstranten für mehr Freiheiten der Kinder in der Corona-Krise vor dem Altstadt-Rathaus demonstrierten und bunte Sprüche auf den Boden malten, kam die Polizei. Ist die Aufregung über ein paar Parolen von Corona-Leugnern übertrieben? Vielleicht. Die Demos besorgten Bürger haben sich ja auch fast aufgelöst, seit es in Kneipen wieder Bier und Stammtische gibt.

Gift in kleinen Dosen

Ich halte es nicht für übertrieben. Denn er geht bei derartigen – aus der Illegalität kommenden Parolen um die Verschiebung der Grenzen des Sagbaren, um Kampfbegriffe, die einem häufig bei Rechtspopulisten begegnen und die Wirkmacht von Sprache. Nicht zufällig sind die Schnittmengen von Rechten und Corona-Leugnern bei den Demos zu beobachten.

Ich bin überzeugt: Impfen tötet nicht! Wohl aber Ignoranz! Der vom Philologen Victor Klemperer (LTI) gemachte Befund, wonach die schleichende Zufuhr toxischer Wendungen und Gedanken die Vorstellungswelt der Menschen langfristig vergiftet, gilt heute wie im Dritten Reich. Klemperer spricht davon, dass „Worte wie winzige Arsendosen“ sein können, die ihre Giftwirkung erst später entfalten.

Ich finde, wir sollten das Geld dafür ausgeben das Gift von der Straße zu wischen, bevor es wirkt.

Von Benno Rougk