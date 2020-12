Brandenburg/H

Wenn es nicht den ernsten Hintergrund gäbe, entstünde die Anmutung von Doktor-Spielen: Kinder-Chefarzt Hans Kössel gibt seinem Chefarzt-Kollegen Oliver Ritter die Spritze, Mediziner Alexander Schmidtchen dem Ärztlichen Direktor Mathias Sprenger – alle lachen, verstehen sich, kennen einander gut.

Zur Galerie Die ersten 230 Klinikums-Mitarbeiter sind am Dienstag gegen das Sars-CoV-2-Virus geimpft worden. Viele Chefärzte und die Klinikumsleitung sind dabei mit gutem Beispiel vorangegangen.

Chefärzte impfen freiwillig

Am Dienstag war Impfstart gegen den Sars-CoV-2-Virus am Städtischen Klinikum. 500 Dosen des Biontech-Pfizer-Serums hat die Einrichtung bekommen. 470 Anmeldungen von Freiwilligen aus der Belegschaft lagen vor davon 230 für Dienstag, der Rest für Mittwoch, sagt Geschäftsführerin Gabriele Wolter. „Die restlichen 30 Dosen bekommen wir auch verimpft, da bin ich mir sicher.“ Sie selbst hat sich ebenfalls von Kössel die Spritze setzen lassen. Der Chefarzt hat sich bereit erklärt, am Dienstag vier, am Mittwoch viereinhalb Stunden lang zu impfen, „dann muss ich mich wieder voll meinem eigentlichen Job auf der Kinderstation widmen“.

Mehrheit ist für das Impfen

In der kommenden Woche kommen 700 neue Serumsdosen im Klinikum an. „Eine Mehrheit in der Belegschaft ist bereit, sich sofort impfen zu lassen. Ein kleiner Teil will erst einmal abwarten. Ausgesprochene Impfgegner sind mir im Haus noch nicht begegnet“, sagt Gabriele Wolter. Sie hat ihren Referenten Lutz Pelchen losgeschickt, um Überzeugungsarbeit zu leisten. „Er hat zuerst die Chef- und Oberärzte sowie die leitenden Schwestern angesprochen, sie haben die Informationen weitergegeben.“

Prinzip der Freiwilligkeit

Es wurde auch nicht unterschieden, wer Kontakt zu Covid-Patienten hat, wer am Bett steht oder wer weniger Patientenkontakte hat. Genommen wurde, wer sich freiwillig gemeldet hat. „Wir hätten nur priorisieren müssen, wenn wir mehr Bewerber als Impfdosen auf einen Schlag gehabt hätten“, sagt die Geschäftsführerin.

Wachleute sichern Station

Und der Chef-Internist Oliver Ritter erzählt noch, dass er ein Intensiv-Bett in Reserve gehalten habe für den Fall, dass es zu einer Impf-Komplikation gekommen wäre. Er lächelt dabei, es war eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Dass die Situation dennoch ernst ist, beweisen unter anderem die an allen Zugängen der von einer Station abgeteilten Impfstelle stehenden Wachleuten, die einen störungsfreien Betrieb sichern.

Drinnen ist es entspannt, die Mediziner reden gelöst miteinander, einige scharen sich – mit Abstand – um den Virologen und Mikrobiologen Frank Torsten Hufert, er leitet den entsprechenden Lehrstuhl an der Medizinischen Hochschule „ Theodor Fontane“ MHB.

Begeisterter Virologe

Frank Torsten Hufert, Ärztlicher Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Virologie der MHB. Quelle: Rüdiger Böhme

„Hier beim medizinischen Personal muss man nicht Aufklärungsarbeit in großem Stil betreiben. Das Problem steht eher vor der Krankenhaustür“, sagt der Virologe zum Thema Impfbereitschaft. Gerade durch das Internet, die dort kursierenden wüsten Gerüchte und Falschmeldungen, würde ein Teil der Menschen verunsichert.

„Erstmals ist es gelungen, in ganz kurzer Zeit diesen mRNA-Impfstoff zu entwickeln. Das ist eine phantastische Technologie und ich könnte darauf wetten, dass es dafür den nächsten Nobel-Preis gibt“, schwärmt der Wissenschaftler. Damit meine er nicht nur den Impfstoff gegen die Covid-Krankheit, sondern den Ansatz, mit einer Boten-RNA (Ribonukleinsäure), den Bausatz für ein ganzes Protein zu liefern und damit Antikörper zu erzeugen. „Dabei wird nur ein genetischer Abschnitt, ein viraler Vektor eingebaut. Das ist auch ein Durchbruch beim Bekämpfen aller viraler Krankheiten.“

Einsicht in Original-Unterlagen

Hufert hatte die Chance genutzt, auch mit Wissenschaftler-Kollegen, die Unterlagen zur Biontech-Entwicklung einzusehen und auch zu diskutieren. Er vertraue der Wirksamkeit dieses gemeinsam mit dem US-Pharma-Riesen Pfizer produzierten Serums in jedem Falle.

Mobile Teams folgen später

Doch auch in Brandenburg an der Havel dauert es noch längere Zeit, bis alle – die das wollen – auch geimpft sind. Im städtischen Krankenhaus erfolgt nun in dieser und in der kommenden Woche der Start. Mit den mobilen Impfteams, die dann durch die Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen touren, könne es noch bis zu zwei Wochen dauern, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). „Das wird über die Kassenärztliche Vereinigung koordiniert.“

Von André Wirsing