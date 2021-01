Brandenburg/H

„Die Impfteams starten an dem Tag der Eröffnung des regionalen Impfzentrums. Vorher sind leider keine Termine in Ihrer Region möglich.“ Dieser Satz auf der Webseite des DRK-Landesverbandes hat Ärzte in Brandenburg an der Havel wütend gemacht und auf den Plan gerufen. Für sechs Impfzentren können dort bereits Termine vereinbart werden, aber nicht für die Havelstadt.

Protest bei vielen Stellen

Der Internist Hans Hoffmann betreut auch die Senioren im Pflegeheim Alexa. Quelle: privat

„Jetzt kann ich keine Pflegeheimbewohner, also Menschen der Priorisierungsstufe 1, aus der Stadt Brandenburg dort anmelden, da der Impfstoff nur über das regionale Impfzentrum ausgeliefert wird“, schreibt der Internist Hans Hoffmann noch am Montagabend. „Wenn es jetzt einen Ausbruch mit Toten gibt, wäre es ein vermeidbares Ereignis.“

Ein Impfzentrum in Brandenburg an der Havel wird es aber vor dem 25. März nicht geben. In einer konzertierten Aktion mehrerer Ärzte mit massiver Intervention bei der Kassenärztlichen Vereinigung KVBB, beim DRK-Landesverband und wohl auch im Büro von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher ist innerhalb von Stunden der Knoten wohl aufgelöst worden.

Auflösung am Dienstag

Am Dienstagmorgen verschickte die Ärztin Marianne Eisenschmidt eine Rundmail an ihre Kollegen, die neben ihrer Praxis auch noch Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen versorgen. „Der erste mögliche Termin wäre der 7. oder 8. Januar 2021! Bitte stimmen sie mit ihrer Einrichtung mögliche Termine ab, damit das DRK es koordinieren kann.“

DRK bringt Impfdosen

Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes bringt also nach der Bedarfsanmeldung aus den jeweiligen Einrichtungen den Impfstoff in die Stadt und stellt zudem einen Rettungssanitäter und eine Bürokraft fürs Dokumentieren für die Teams, die komplettiert werden durch einen Arzt und eine Helferin. Nur Mediziner dürfen die Spritze verabreichen.

Dem Vernehmen nach wird es an diesem Mittwoch auch eine Web-Konferenz von Landes-DRK mit den Spitzen aller Landkreise und kreisfreien Städte geben, in der mobile Impfteams das zentrale Thema sein werden.

Selbst Formulare gedruckt

Marianne Eisenschmidt ist Regionalbeauftragte der KVBB. Quelle: André Großmann

Marianne Eisenschmidt versorgt gemeinsam mit Hoffmann die Bewohner des Alexa-Heimes an der Bauhofstraße, sie selbst kümmert sich zudem um die „Domizil“-Bewohner in der Nikolaus-von-Halem-Straße. Im „Alexa“ beispielsweise wird sie mit Hoffmann am kommenden Dienstag impfen.

Die Allgemeinmedizinerin war zehn Jahre Vorsitzende des Vereins Ärztenetz Brandenburg an der Havel und ist derzeit die Regionalbeauftragte der KVBB in der Stadt. „Wir haben bereits über die Feiertage uns intensive Gedanken gemacht, haben uns selbst Formulare und Einverständniserklärungen beschafft, die beispielsweise von den Betreuern ausgefüllt werden können. Wir haben Aufklärungs- und Informationsmaterial besorgt und verteilt, damit diese vorbereitenden Arbeiten schon erledigt sind.“

Ärzte wurden nicht gefragt

Selbst als Regionalbeauftragter erschließe ihr sich teilweise nicht das Vorgehen der KVBB. „Wir als Ärzte sind nie einbezogen oder gar gefragt worden. Wenn mobile Impfteams wirklich erst mit dem Impfzentrum an den Start hätten gehen können, wäre das sehr spät gewesen.“ Es seien derzeit immer logistische Probleme zu lösen, am Personal aus der Ärzteschaft werde es nicht scheitern.

In der Tat kann KVBB-Sprecher Christian Wehry auf MAZ-Anfrage weder den Impfstart in Pflegeheimen in der Havelstadt am 7. Januar bestätigen noch die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen nennen. „Das mobile Impfen wird vom DRK- Landesverband verantwortet. Ich kenne die Termine nicht. Die Fragen nach den Impfdosen kann ich leider auch nicht beantworten. Fragen sie dazu das Gesundheitsministerium.“

Impfzentrum startet am 25. Januar

Allerdings bestätigt Wehry den Starttermin für das Impfzentrum: „Unsere Planungen für den Eröffnung des Impfzentrums in Brandenburg an der Havel sehen weiterhin den 25. Januar vor.“

Diesen Termin kennt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) bereits. Er zeigt auch Verständnis dafür, dass beispielsweise im vergleichsweise kleinen Elsterwerda (Elbe-Elster) eine Woche früher als in der drittgrößten Stadt des Landes ein Impfzentrum eröffnet wird. „Mit Blick auf die ungleich höheren Inzidenzwerte im Südosten des Landes halte ich das für eine vertretbare Entscheidung.“

Stahlpalast wird Standort

Die KVBB müsse für das Zentrum sicherstellen, dass anfangs drei, später sechs Impfteams mit Ärzten aus der Stadt ständig zur Verfügung stünden und dennoch nicht die medizinische Versorgung der Brandenburger gefährdet sei.

Für den Standort des Zentrums gebe es nun eine eindeutige Präferenz für den Stahlpalast. „Der ist – salopp gesagt – quadratisch, praktisch, gut. Man hat alles auf einem Fleck.“ Auch die Regattastrecke sei geeignet, doch die internen Wege für die Teams wären ungleich länger. Noch in dieser Woche will eine Ausrüsterfirma für eine erste Ortsbegehung anrücken.

Von André Wirsing