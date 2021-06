Impfstelle im Klinikum Brandenburg/Havel geht in dieser Woche leer aus

Brandenburg/H

Frauen und Männer in Brandenburg an der Havel mögen sich wundern. Für diese Woche konnte niemand einen Corona-Impftermin im Städtischen Klinikum in der Hochstraße buchen. Die Erklärung ist so unbefriedigend wie einfach: „Wir haben keine Zuteilung für diese Woche erhalten“, berichtet Krankenhaussprecher Björn Saeger.

Besser sieht es an anderen Impfstellen in der Nähe aus. Das Impfzentrum im Stahlpalast hat Termine an impfwillige Menschen vergeben. In Bad Belzig, Lehnin und Treuenbrietzen waren zuletzt so viele Termine zu bekommen, dass dort sogar um impfbereite Bürgerinnen und Bürger geworben wurde.

Von 1250 auf Null

Das Städtische Klinikum ist mit seinem Impfzentrum in Haus 3 (Bereich Physiotherapie) noch gar nicht so lange am Start. Dabei fing es in der ersten Impfwoche dort gut an. Die immerhin 1250 Termine zwischen dem 8. und 12. Juni waren schnell ausgebucht.

In der zweiten Woche reichte es nur noch für 220 Impfdosen, die allesamt am 17. Juni an den Mann und an die Frau gebracht wurden.

In dieser Woche dagegen schaut das städtische Krankenhaus in die Röhre, obwohl wieder alle Vorbereitungen getroffen sind. Ob die Hochstraße bei der Impfstofflotterie für die kommende Woche besser davonkommt, sollte sich am Mittwoch entscheiden. Aber ob dann wieder Biontech dorthin geliefert wird, ist ebenso unklar wie der Termin der Bekanntgabe.

Wer interessiert ist an einem Impftermin im Brandenburger Klinikum, schaut am besten auf dessen Internetseite.

Von Jürgen Lauterbach