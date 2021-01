Brandenburg/H

Für das Impfzentrum in Brandenburg an der Havel können ab Sonntag, 24. Januar, wieder Termine unter der 116 117 vereinbart werden, teilt Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg KVBB mit.

Begrenzte Impfstoffmenge

„Leider stehen weiterhin nur begrenzte Impfstoffmengen zur Verfügung. Daher werden vorläufig Erst-Impftermine nur bis zum 12. Februar vergeben. Bis zum 12. Februar können in den acht Impfzentren insgesamt rund 7.500 Impfungen durchgeführt werden.“

Bitte um Geduld

Holger Rostek, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) erläutert: „Am Sonntag und zum Wochenanfang erwarten wir ein sehr hohes Anrufaufkommen und die wenigen Termine werden schnell ausgebucht sein. Wir bitten daher alle Bürgerinnen und Bürger um etwas Geduld. Sobald wieder ausreichend Impfstoff verfügbar ist, können wir die Kapazitäten in den Impfzentren schnell wieder hochfahren.“

Moderna-Serum kommt

Die Impfzentren Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Prenzlau, Luckenwalde und Kyritz erhalten den Moderna-Impfstoff. Da zu Beginn nur begrenzte Impfstoffmengen zur Verfügung stehen, werden auf Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes folgende Personen zuerst geimpft: Personen im Alter von 80 Jahren und älter, Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie das dortige Personal, Personal in der ambulanten Altenpflege, Personal in medizinischen Einrichtungen mit besonders hohem Ansteckungsrisiko sowie Personal, das in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandelt, betreut oder pflegt, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht.

Alle aktuellen Informationen zur Umsetzung der Nationalen Impfstrategie COVID-19 im Land Brandenburg sind auf dieser Internetseite veröffentlicht: https://brandenburg-impft.de.

Von André Wirsing