Impfzentrum im Städtischen Klinikum hat Betrieb aufgenommen

Brandenburg/H

Krankenschwester Sabine Knaussmann-Fahleund Astrid Keller sind schon im Ruhestand, helfen aber in der Impfstelle des Städtischen Klinikums mit, damit sich neben Denise Hudeczek (v.l.) auch alle anderen Brandenburger, die wollen, gegen das Coronavirus impfen lassen können. Am Dienstag hat das Zentrum in der Hochstraße den Betrieb aufgenommen. Dem Klinikum stehen zunächst 1250 Dosen zur Verfügung, die ohne Priorisierung verimpft werden. Es können täglich bis zu 400 Impfungen vorgenommen werden.

Von MAZ