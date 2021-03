Brandenburg/H

Auf Volllast fährt seit diesem Mittwoch das Impfzentrum im Stahlpalast an der Magdeburger Landstraße. Das heißt, alle sechs Impfstraßen sind von 8 bis 20 Uhr in Betrieb, 850 Menschen können von nun an täglich geimpft werden. „Allein in dieser Woche werden wir mehr als 3920 Impfungen vornehmen, ab der kommenden Woche werden es dann jeweils 5100 sein“, sagt Andreas Griebel, Vorstand des DRK-Kreisverbandes, der gemeinsam mit den Johannitern und dem Arbeiter-Samariter-Bund das Zentrum betreibt.

Mehr Mitarbeiter rekrutiert

Die Zahl der Mitarbeiter von den Hilfsorganisationen ist von 13 auf 23 erhöht worden, hinzu kommen die sechs Impfteams sowie 15 Soldaten der Bundeswehr.

Zur Galerie Darauf haben viele gewartet: Ein ausgebuchter Stahlpalast soll ab diesem Mittwoch die Regel und nicht die Ausnahme sein. 850 Menschen sollen hier täglich eine Spritze bekommen.

Impftempo wird erhöht

„Ab der nächsten Woche sollen es tatsächlich 50.000 Impfungen in den elf Impfzentren des Landes werden. In der Schalte mit dem Ministerpräsidenten war die Rede von mehr als 80.000 Impfungen, weil 10.000 Menschen wöchentlich über die Krankenhäuser geimpft werden, ebenso viele über die Arztpraxen, hinzu kommen die mobilen Impfteams und der Impfbus im OPR-Landkreis“, ergänzt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Mobile Teams weiter im Einsatz

Oberbürgermeister Steffen Scheller und informiert sich bei DRK-Chef Andreas Griebel (v.li.) über die Arbeit. Quelle: Rüdiger Böhme

Die drei mobilen Impfteams aus Brandenburg an der Havel haben bislang 7742 vorwiegend alte Menschen geimpft, davon 1937 im Havelland, 3249 in Potsdam-Mittelmark sowie 2556 in der Havelstadt. Sie erhielten die Vakzine von BioNTech/Pfizer. Die zehn Alten- und Pflegeheime in der Stadt sind versorgt, lediglich in der Residenz am Plauer Torturm und im Haus Am Mariengrund stehen noch die Zweitimpfungen aus.

Ab der kommenden Woche schwärmen die Impfteams weiter aus, versorgen Menschen in der Pflege, im betreuten Wohnen sowie die Einrichtungen der Eingliederungshilfe wie Fliedners oder Lebenshilfe.

Impfstraßen sind sortiert

Die sechs Impfstraßen sind gut sortiert: In der ersten gibt es die Zweitimpfung mit Moderna, in der zweiten und dritten die Moderna-Erstimpfung und in den drei restlichen die Erstimpfung mit AstraZeneca. Alles ist durchorganisiert, Zentrumschef Stefan Bornholt hat die Lage im Griff. Zwischenfälle gab es bislang keine. Einige wenige Patienten hatten kurzzeitig Kreislaufprobleme nach der Impfung, „aber das war höchstwahrscheinlich der Aufregung geschuldet“.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele kommen zu früh

Es gibt auch keine Absagen, und seit dieser Woche auch keine staubedingten Verspätungen. „Im Gegenteil, aus Angst zu spät zu kommen, erscheinen viele Menschen zu früh. Das würde unsere Abläufe durcheinander bringen, deswegen müssen sie draußen warten, weil das Foyer mit der Registrierung der ,Flaschenhals“ ist“, sagt Bornholt. Er können nur appellieren, dass die Patienten genau zur vereinbarten Zeit kommen, maximal zehn Minuten früher.

Pavillons für Regentage

Kurzfristig hat Scheller nun über die Bas auch noch Pavillons organisiert, damit die wartenden Menschen nicht im Regen stehen müssen. Der Büroleiter des Rathauschefs ist Carsten Tüchelmann, er hält beinahe täglich Kontakt zum Impfzentrum, damit die Verwaltung schnell reagieren kann, wenn das notwendig ist. „Die Rückmeldungen von den geimpften Menschen sind durchweg positiv, alle staunen über den reibungslosen Ablauf. Und durch die gute und zugewandte Betreuung wird auch vielen die Angst vor der Impfung genommen.“

Personalmangel droht

Auf ein drohendes Problem weist die Ärztin Marianne Eisenschmidt Scheller hin: „Pensionierte Ärzte dürfen nicht impfen, weil sie keine Haftpflichtversicherung und keinen Onlinezugang zur Kassenärztlichen Vereinigung mehr haben. Was soll das werden, wenn ab April die niedergelassenen Ärzte in ihren Praxen impfen. Dann sind sie alle dort, aber nicht mehr im Impfzentrum. Deshalb brauchen wir die Kollegen.“ Der Rathauschef verspricht, das Thema bei der Landesregierung anzusprechen, damit es gelöst wird.

Testzentrum in der Sporthalle

Neuigkeiten verkünden Scheller und Griebel auch zum Thema Testzentren. So soll es neben den beiden etablierten Einrichtungen am Klinikum sowie am Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof auch eine dritte Anlaufstelle geben. „Wir hatten erst überlegt, das Testzentrum im Paulikloster oder in der Johanniskirche einzurichten, haben uns dann aber für die Sporthalle am Marienberg entschieden“, sagt der Oberbürgermeister. Diese habe eine gute Lage nahe des zentralen Umsteigeorts Fontanestraße, verfüge über gute Sanitäranlagen und ein großes Foyer, so dass – wenn möglich – gleichzeitig in der Halle Schul- und Vereinssport parallel laufen könne.

Termin wird online reserviert

Das Zentrum soll am Montag eröffnet werden und dann wochentags von 13 bis 17 Uhr in Betrieb sein. Betreiber ist auch hier der DRK-Kreisverband. Ob die Öffnungszeiten sich bewähren, müsse man im Betrieb sehen, sagt Griebel. Auch müsse geprüft werden, inwieweit auch Menschen ohne Voranmeldung dorthin kommen können. Vorerst plane er mit einem Reservierungssystem. Die Stadt öffne dafür das Online-Bürgerserviceportal. Die genauen Regelungen werden noch in dieser Woche veröffentlicht.

Weitere Standorte in Prüfung

Geprüft werden auch weitere Standorte, etwa in Apotheken oder in Kirchmöser. Hier könnten nicht nur die Menschen aus Kirchmöser und Plaue, sondern auch aus Wusterwitz und der Region getestet werden. Die Bürokratie wickele dann die Stadt gemeinsam mit dem Mittelmark-Landkreis ab. Selbst an den beiden DM-Drogeriemärkten in der Sankt-Annen-Galerie und an der Neuendorfer Straße werde das Einrichten von Teststellen untersucht – nötigenfalls in Pavillons vor den Läden.

Von André Wirsing