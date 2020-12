Brandenburg/H

Keine Billard-Meisterschaft, kein Karneval und kein Schlagerabend, dafür Impfstraßen. Überraschende Wendung bei der Auswahl des Standortes für das künftige Impfzentrum in Brandenburg an der Havel: Favorit ist nun der Stahlpalast an der Magdeburger Landstraße.

Angebot vom Verwalter

Bislang galt die Regattastrecke am Beetzsee als von der Stadt bevorzugter Standort, sie hatte sich in einer ersten Auswahl gegen die Dreifelderhalle am Wiesenweg durchgesetzt. „Wir haben jüngst ein Angebot von der Verwaltung des Stahlpalastes bekommen, dass die Räumlichkeit für ein Impfzentrum zur Verfügung stünde“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Kaum Absagen nötig

Kollisionen mit dem Veranstaltungsplan in der Kulturstätte gebe es fast keine: Die für den 10. Januar 2021 geplante Show mit Stefan Mross „Immer wieder sonntags“ darf ohnehin wegen der geltenden Eindämmungsverordnung nicht stattfinden. Derzeit werde lediglich der Kartenverkauf für den 27. Mai beworben: „Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance“. Das könne wohl verlegt werden. Weitere Veranstaltungen sind erst wieder ab Oktober geplant.

Sportler fordern ihr Recht

„Die Regattastrecke wäre zwar ein guter Standort für ein Impfzentrum, aber irgendwann wollen die Sportler sie auch zurückhaben. Das könnten wir für 2021 nicht garantieren“, sagt der Rathauschef. Schlöießlich mussten in diesem Jahr schon die 29. Große Brandenburger Kanuregatta, die Internationale Junioren-Kanuregatta, die 30. Ostdeutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport sowie die Junioren- und U23-Weltmeisterschaften im Kanu-Rennsport pandemiebedingt ausfallen.

Gute Rahmenbedingungen

Mit dem Land soll nun über den Standort Stahlpalast gesprochen werden. In den nächsten Tagen will ein Team einer Berliner Firma, die sich auf das Einrichten solcher Zentren spezialisiert hat, die Location inspizieren. Die äußeren Rahmenbedingungen scheinen passabel: Trotz gesperrter Schrottbrücke „20. Jahrestag“ ist der Standort mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Es gibt im Umfeld 300 kostenlose Parkplätze. Zudem stehen verschiedene und getrennte Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Im Inneren sind 1500 Quadratmeter Veranstaltungsfläche sowie ein Saal mit 1000 Quadratmetern nutzbar. Zu normalen Veranstaltungen finden hier bis zu 1400 Zuschauer Platz.

