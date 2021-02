Brandenburg/H

Der Neustart am zwischenzeitlich geschlossenen Impfzentrum ist am Mittwoch vollzogen worden. Dabei gab es ein Umstellen des Impfstoffes von Moderna auf AstraZeneca. Deshalb musste auch die Impfstrategie geändert werden.

Strategie geändert

DRK-Vorstand Andreas Griebel Quelle: Rüdiger Böhme

AstraZeneca ist bislang nur für die Altersgruppe von 18 bis 65 Jahren zugelassen, deshalb werden derzeit nicht mehr die mehr als 80-Jährigen geimpft. „Wir versorgen derzeit Mitarbeiter von Pflegediensten sowie medizinisches Personal“, sagt DRK-Kreisvorstand Andreas Griebel. Unter Federführung des DRK wird das Impfzentrum gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen Johanniter Unfallhilfe und Arbeiter-Samariter-Bund betrieben.

Nur 74 Impfungen am Mittwoch

Am Mittwoch wurden nur 74 Menschen geimpft, die drei bereitstehenden Impfteams waren damit schnell durch. „Die Menschen, die nach der neuen Strategie impfberechtigt sind, wurden durch die Kassenärztliche Vereinigung per Mail informiert, die KVBB hat die Termine allerdings noch recht schleppend vergeben“, sagt Griebel. Es hätten sich auch noch Impflinge im Laufe des Mittwoch gemeldet und kurzfristig einen Termin bekommen.

Spritze nur gegen Bescheinigung

In den nächsten Tagen soll die Zahl der zu impfenden Personen relativ schnell aufwachsen, der DRK-Vorstand konnte am Mittwochnachmittag aber noch nicht sagen, wie viele Menschen am Donnerstag geimpft werden, weil die KVBB die Zahlen noch nicht übermittelt habe.

Die zu den derzeit impfberechtigten Gruppen gehörenden Menschen müssten alle im Impfzentrum eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen, dass sie auch wirklich im angegebenen Beruf arbeiten.

Keine Absagen bislang

Abgesagt hat keiner der angemeldeten Menschen seinen Termin, es sei auch niemand „unentschuldigt“ ferngeblieben. Die Meldungen zur AstraZeneca-Vakzine hatten in anderen Teilen Deutschlands zu Verunsicherung geführt, in Dortmund habe man massenhaft heftige Impfreaktionen registriert und in Niedersachsen das Impfen sogar zeitweise gestoppt, weil befürchtet wurde, dass sich zu viel Personal in medizinischen Einrichtungen nach dem Piks krankmeldet.

In Berlin haben Menschen die Wahl

Auch in Berlin herrscht große Stille in den Impfzentren mit dem AstraZeneca-Serum, während die anderen gut nachgefragt seien. In der Bundeshauptstadt gibt es de facto eine Wahlfreiheit beim Impfstoff, weil sich jeder Berechtigte in jedem Impfzentrum anmelden darf.

Von André Wirsing