Anwohner der Kapellenstraße in der Altstadt haben in dieser Dienstagnacht Alarm geschlagen. Denn zwei Autos standen in Flammen.

Die Einsatzkräfte fanden die Angaben bestätigt. Ein Skoda und ein Mini brannten. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf das angrenzende dreigeschossige Wohnhaus übergriff.

Der ausgebrannte Mini. Quelle: Meetingpoint Brandenburg

Doch die beiden Autos wurden nach Polizeiangaben durch das Feuer zerstört. Die Fassade des Hauses wurde durch den Feuerrauch beschädigt.

„Eine 90-jährige Anwohnerin des Hauses wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst und Belüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnung zurückkehren“, berichtet die Polizei.

Verdacht der schweren Brandstiftung

Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung auf. Sie sicherten Spuren und stellten eines der ausgebrannten Fahrzeuge sicher.

Zeugen haben von einem etwa 3o bis 40 Jahre alten Mann berichtet, der eine auffällige weinrote Jacke und einen Drei-Tage-Bart trug. Dieser Unbekannte habe sich etwa zehn Minuten vor dem Feuer in der Nähe des Tatorts aufgehalten.

Unbekannter am Tatort

Laut Polizei könnte er ein wichtiger Zeuge in dem Ermittlungsverfahren sein. Die Polizei bittet diesen bislang Unbekannten deshalb, sich bei ihr zu melden.

Weitere Hinweise zur Tat und zu Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/560-0 entgegen. Das Online-Hinweisformular befindet sich im Bürgerportal unter: www.polizei.brandenburg.de.

